El Gobierno prohibirá las corridas de toros a menores

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno prohibirá la participación y entrada de menores a todo tipo de espectáculos o eventos donde se ejerza violencia contra los animales, como pueden ser las corridas de toros. La medida se incluirá en la reforma y ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), cuyo borrador elabora ente este momento el Ministerio de Juventud e Infancia y que intentará llevar lo antes posible para su aprobación al Consejo de Ministros.

El departamento que dirige Sira Rego quiere cumplir con la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que le reclamó «prohibir la asistencia de menores de 18 años» a este tipo de espectáculos, con el propósito de «prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños». De igual forma, en el reciente séptimo examen de este comité de la ONU España, varios miembros de este organismo preguntaron a la delegación española, encabeza por Rego, sobre esta reclamación. La ministra informó al comité sobre la incorporación de esta prohibición en la propuesta para ampliar la Lopivi.

Según contempla la exposición de motivos de la futura norma, «las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad». En este sentido, añade que, «en cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional».