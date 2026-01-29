Libros viajeros por todo León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León celebró ayer el Día del Bibliobús y la entrega de premios del XI Concurso de Marcapáginas. El presidente, Gerardo Álvarez Courel, encabezó un acto en el que destacó la calidad de este servicio, que valoró como «uno de los más importantes de cuantos se prestan desde esta administración y desde el Instituto Leonés de Cultura», ya que lleva más de 50 años acercando la cultura al medio rural y contribuyendo, al mismo tiempo, a la «lucha contra la despoblación».

"La cultura no puede ser un lujo que esté solo a disposición de quienes viven en las grandes ciudades, sino que es un derecho de todas las personas con independencia del lugar en el que residan», ha remarcado el presidente, que ha recordado que por este motivo los bibliobuses de la Diputación «recorren todas las comarcas de la provincia llevando libros, cine, música, documentales, juegos y otras herramientas culturales».

Durante 2025 los seis vehículos de la institución provincial, dos de ellos destinados expresamente a la comarca de El Bierzo, han recorrido más de 110.500 kilómetros, han realizado 4.145 paradas y han visitado 401 poblaciones del medio rural de la provincia en las que residen cerca de 120.000 habitantes a los que se han realizado 111.067 préstamos. Del mismo modo, se han llevado a cabo actividades de animación lectora a las que han asistido 6.231 personas.

El presidente también hizo hincapié en que la Diputación de León es «la tercera flota de bibliobuses más importante de España, después de la de la Diputación de Barcelona y la de la Comunidad de Madrid» y que cuenta con «herramientas de última generación para su seguimiento».

Premiados

Los premiados han sido en la categoría de hasta diez años: Iker Maciñeiras Meilán, del colegio La Cogolla (Fuentesnuevas). Por su parte, Mohammed Miri Aouissi del colegio de Bercianos del Real Camino y Diego Fernández Montero, del CRA Jimena Muniz han sido finalistas. En la categoría de 11 a 16 años el primer premio ha recaído en Valentina Cicuéndez Rodríguez, del colegio Sariegos y, como finalistas, Bruno de la Riva Gaztelumendi, del colegio de Molinaseca y Nicolás Fernández Álvarez, del Colegio de Santas Martas. Por último, se han otorgado dos menciones especiales, al CEIP San Tirso de La Vecilla y el colegio de educación especial Bergidum, de Fuentesnuevas.