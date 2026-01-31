Diario de León

Contra el veto de los toros a menores

Una corrida de toros en la plaza de Valencia de Don Juan.

Fernando otero

La Real Federación Taurina de España y la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España han pedido al Ministerio de Juventud e Infancia que desista de su intención de impedir la entrada de menores a corridas de toros y que deje a las familias decir sobre la formación de sus hijos.

Las entidades que agrupan a asociaciones, peñas y clubes taurinos expresan «su total desaprobación» con la decisión de no permitir la entrada a menores a eventos donde se ejerza violencia contra animales a través de la reforma de la Ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Es un ataque a la presencia de menores a los toros", señalan para advertir ministerio que "la regulación de asistencia y participación de menores en festejos taurinos es competencia de las comunidades autónomas". Recuerdan que la tauromaquia es Patrimonio Cultural Inmaterial y que la asistencia de menores a los espectáculos taurinos «ha venido siendo regulada principalmente por la comunidades donde la tauromaquia forma parte de la tradición y señas de identidad de sus pueblos».

