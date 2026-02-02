La salud de España en ‘Ends’

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la puesta en marcha por parte del Gobierno del Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS), que permitirá compartir y utilizar datos sanitarios con máximas garantías de privacidad, seguridad y soberanía y ayudará a impulsar la innovación médica y mejorar la atención sanitaria.

Se trata de una red de plataformas independientes, con los sistemas de salud autonómicos, que se conectan entre sí mediante protocolos comunes para interactuar e intercambiar datos. El proyecto garantizará una atención al paciente más personalizada y eficiente a través del uso ético y seguro de datos sanitarios, además de mejorar la investigación biomédica. «Estamos inmersos en una auténtica revolución del dato y de la inteligencia artificial. Y desde el Ministerio de Sanidad tenemos muy claro que los datos no son un fin en sí mismo. Son una herramienta que solo cobra sentido si están al servicio de un objetivo mayor: reforzar un sistema sanitario más fuerte, más accesible, más equitativo y humano», señaló la ministra de Sanidad, Mónica García. «Los datos de salud son esenciales para anticiparnos a los desafíos, para evaluar las políticas públicas rigurosamente, para personalizar la atención, para avanzar en investigación y para desarrollar una inteligencia artificial responsable, segura y útil. Una inteligencia artificial que esté al servicio de las y los profesionales, que facilite su trabajo, que mejore los diagnósticos y que refuerce el cuidado y el acompañamiento a las personas», ha apuntado. La iniciativa cuenta con la participación clave del Ministerio de Sanidad, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y de las Comunidades Autónomas que, como responsables últimas de la gestión de los datos sanitarios, han recibido una inversión de 28 millones de euros para la adaptación tecnológica de sus sistemas. Desde Sanidad recuerdan que se va a realizar un ecosistema interoperable y coordinado que impulse el uso secundario del dato de salud para que profesionales sanitarios, investigadores y empresas puedan acceder a grandes volúmenes de datos bajo estrictos estándares éticos y de seguridad, con el fin de descubrir patrones y tratamientos que mejoren el sistema sanitario. La historia clínica electrónica es el referente de este proyecto.