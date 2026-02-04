Una leonesa de misión al Ártico

Las astronautas de Hypatia III emprenden su primera misión de mujeres científicas en una base del Ártico en 2027. La Mars Society ha seleccionado a la nueva tripulación para una misión en la Flashline Mars Arctic Research Station (fMARS), situada en una isla del archipiélago ártico canadiense. La comandante segunda de esta expedición es la ingeniera aeroespacial leonesa Laura González Llamazares, que en el anterior viaje en el desierto de Utah, en Estados Unidos, se quedó en tierra como apoyo tecnológico al viaje en el que durante varias semanas un grupo de astronautas, entre las que se encontraba la también leonesa Jennifer García Carrizo, recreó las condiciones de vida en Marte.

La nueva misión de la asociación Hypatia Mars evoluciona hacia una expedición de exploración marciana más exigente, en un lugar más remoto y en un entorno más frío. Entre las tripulantes está la cántabra María Lastra Cagigas, que estudió en la Universidad de León.

La Fundación 'la Caixa' es uno de los colaboradores de la misión Hypatia III, prevista para el verano de 2027.

Las astronautas miembros de la tripulación Hypatia III son Estel Blay Carreras, Laura González Llamazares, Lucía Matamoros, María Lastra Cagigas, Qi Gao, Anna Sabaté Garcia, Roser Bastida Barau, Carlota Keimer, Andrea Jaime Albalat y Marta Milà.

Laura González Llamazares estudió en el Colegio Leonés desde los 2 años hasta los 18, que salió para estudiar la carrera en la Universidad de León. Fue suplente en la misión simulada a Marte Hypatia II en 2025 y hoy será la presentación oficial del programa Hypatia III como la segunda en mando en la tercera edición que viajará al próximo destino para simular los efectos en las mujeres de la estancia en Marte o la Luna. «Formarte para astronauta es formarte para ser una mejor persona, tanto desde un punto de vista deportivo como psicológico", decía en una reciente entrevista en Diario de León.

Su ilusión es ser astronauta, puesto al que se presentó en la convocatoria de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la que salieron elegidos Sara García y Pablo Álvarez. Es cofundadora y directora comercial de Radian Systems, una start-up de análisis térmico para el sector espacial; Space Manufacturing Lead en Satellite Applications Catapult, en Reino Unido, en el que ha liderado servicios de fabricación y en órbita de equipos en metal para la construcción de motores de cohete.