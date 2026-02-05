Un laboratorio en la montaña de León

Botánica y arte se unen para salvar las plantas endémicas de la provincia de León. El proyecto Prímula de la Fundación Cerezales inicia un trayecto anual dividido en cuatro partes en el que Estrella Alfaro, especializada en conservación de flora amenazada y Javi Cruz, artista que forma parte de Dorothy Michaels, una estructura asociativa que fomenta la supervivencia de obras y artistas en el circuito de las artes vivas, se apoyarán en el grupo de personas que participan en el programa para utilizar nuevos lenguajes que conciencien sobre el riesgo de desaparición de especies vegetales por el cambio climático. Prímula significa ‘la primerita’ y contrasta con la condición terminal de sus condiciones de vida.

Para Estrella Alfaro la montaña es un laboratorio vivo que hay que aprovechar para conocer, catalogar y estudiar los procesos que influyen en el deterioro del territorio.

SideritisDl

Las plantas de alta montaña se encuentran entre los organismos más sensibles al cambio climático. Especies como la Androsace cantabrica, un endemismo orocantábrico de los macizos de Peña Prieta y Peña Labra que se conoce de cinco subpoblaciones en las cordales de las cumbres de Tres Provincias, Agujas de Cardaño y Las Lomas; o Ranunculus cabrerensis, en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, Montaña Palentina y Monumento Natural del Lago de Baña y en el LIC Sierra del Teleno y Montes Aquilianos, son dos ejemplos de plantas que están en riesgo de extinción.

Estrella Alfaro generará otro tipo de archivos donde coexistan las implicaciones sociales que conciencie de la desaparición real de miles de especies en el mundo. «Hay que estudiar la capacidad de adaptación, que son lentas y en algunos casos todavía no sabemos responder por qué. Hay cuestiones adaptativas generales, pero hay otras que están en estudio».

Estrella AlfaroDl

La adaptación de las especies vegetales también dependen de la polinización o los hongos que se descomponen. Una de las planta que forman parte de esta actividad es Sideritis Borgiae, endémica de León. Gran parte de su superviviencia depende de los insectos y hormigas con los que convive en el territorio. La planta de alta montaña llamada calabazosa, Adenostyles alliariae, vive en un equilibrio delicado con escarabajos defoliadores y con un hongo de la roya. «Todos los desajustes ecológicos influyen en la desaparición de las especies».

El arte

Javier Cruz.Jorge Anguita Mirón

Javier Cruz incorpora al proyecto el lado artístico. «Vamos a ubicar las sesiones en los momentos de las propias plantas de alta montaña que están en riesgo de extinción y lo vamos a ir descubriendo con el grupo de 12 ó 15 personas que aportarán sus saberes». Cruz busca en las plantas la letra justa para trazar un poema que acaba siendo un dibujo de cada especie concreta. El dibujo y la escritura para generar herramientas híbridas y exploraciones territoriales que fomentan una investigación y performatividad compartidas entre disciplinas, vidas humanas y vegetales. «En León vamos a comenzar con esta metodología que combina poesía y dibujo para indagar en las palabras para encontrar por qué las cosas son como son».

Prímula y Sideritis guiarán los pasos de artista, especialista en conservación de la flora amenazada y participantes en el proyecto. «Me apetece investigar con las personas y su relación con las plantas», asegura Javier Cruz.

La Fundación Cerezales pone en marcha una nueva investigación sobre la incapacidad de adaptación de las plantas de montaña ante el cambio climático. La actividad, que se prolongará durante todo el año coincidiendo con las estaciones, se inscribe dentro del ciclo Herbarium, que lleva más de una década acercando al público el mundo vegetal.