Edificios emblemáticos de León: calle de Carmen, 3

Fue en marzo de 1945 cuando, Prudencio Sánchez Barrenechea y Felipe Moreno Medrano proyectaron este edificio de viviendas para Francisco y Vicente Cadenas Vicent, en un solar rectangular entre las calles de Carmen y Juan Lorenzo Segura, cuyas obras dirigieron con Eduardo Magdalena Bergia como aparejador. Ajustándose al programa de necesidades facilitado por los propietarios, levantaron el inmueble con estructura mixta de muros de carga de ladrillo, pilares y vigas de hormigón y forjados de «ferroladrillo»; la cubierta, de teja curva sobre entramado de madera.

Excavaron un sótano parcial para carboneras y caldera de calefacción. Destinaron la planta baja para tiendas, la vivienda del portero y el portal con su portería, escalera y ascensor para subir a cinco plantas con 15 viviendas (tres por planta), una de ellas hacia Carmen y las otras dos a Juan Lorenzo Segura. Bajo cubierta, un desván para los trasteros. Distribuyeron las viviendas por generoso vestíbulo y largo pasillo con las estancias principales a las calles y las zonas húmedas a los patios.

Dispusieron las fachadas revocadas, simétricas y tripartitas. Basamento en dos niveles fajeados. Por Carmen, sencilla portada clasicista entre los huecos de las tiendas y pilastras que se prolongan por la primera planta bajo ménsulas fingidas que parecen sostener el orden principal con balconada central, vanos verticales enmarcados abajo y otros normales en un frente liso flanqueado por «miradores» de fábrica, también fajeados, que abren amplios ventanales y se culminan con balcones. Una imposta continua da paso al orden de coronación dotado de ventanas y balcones a modo de friso bajo una elegante cornisa o alero de obra con sofito artesonado.

C/ Carmen, número 3.Ovidio Prieto, 2024

En la Memoria del Proyecto, los arquitectos prescribían que «la parte central llevará revoco a la catalana y el resto revoco pétreo en dos tonos de un mismo color»… y «todas las molduraciones de impostas, cornisas, recercos de huecos y ménsulas serán sencillas y de trazados clásicos», convencidos de que con «esta diferenciación de tonos y revocos así como con las proporciones entre huecos, macizos y balcones se habrá conseguido el aspecto agradable de la fachada»… Más academicismo clasicista de posguerra, no exento del conveniente funcionalismo en las distribuciones interiores, y perfectamente acorde al Espíritu de los Tiempos… Hoy todo pintado de gris.