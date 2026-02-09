El truco de la toalla para secar la ropa cuando llueve: ¿solución real o mito viral?

El truco de la toalla consiste en añadir una toalla completamente seca al centrifugado para absorber parte de la humedad de la ropa, un método viral que divide opiniones en TikTok.Getty Images

Cuando llueve durante días y el invierno se instala sin dar tregua, secar la ropa se convierte en un pequeño drama doméstico. Tendederos eternos, olor a humedad y prendas que parecen no secarse nunca forman parte del día a día de miles de hogares. En ese contexto, hace tiempo hablábamos del truco del deshumidificador que se hizo muy popular en redes sociales. Ahora, TikTok vuelve a hacer de las suyas con otro truco aparentemente simple que promete revolucionar la colada: meter una toalla seca junto a la ropa húmeda y volver a centrifugar. Fácil, rápido y sin secadora. O al menos eso dicen.

Hay muchos vídeos hablando de él. Consiste en tras terminar el lavado, introducir una toalla completamente seca en el tambor, seleccionar solo centrifugado durante unos minutos y (supuestamente) la ropa sale mucho más seca y la toalla apenas húmeda. Sin embargo, como ocurre con muchos trucos virales, el entusiasmo inicial ha dado paso a un debate y hay usuarios que lo critican.

El truco de la toalla para secar la ropa cuando llueve: cómo funciona en teoría

La lógica del truco es sencilla y, sobre el papel, bastante razonable. Durante el centrifugado, la fuerza expulsa el agua de las prendas y una toalla seca actúa como elemento absorbente, captando parte de esa humedad residual. En condiciones ideales, la ropa sale menos mojada y el tiempo de secado posterior se reduce notablemente, algo especialmente valioso cuando llueve y no hay opción de tender al aire libre.

Quienes lo defienden aseguran que la diferencia se nota sobre todo en camisetas, ropa interior y prendas de algodón fino. "La ropa sale casi lista para guardar", comentan algunos usuarios, encantados de haber encontrado una solución sin gastar en secadora ni disparar la factura eléctrica. La sensación de descubrimiento es parte del éxito del truco: algo tan básico que muchos se preguntan cómo no lo sabían antes.

El truco de la toalla para secar la ropa cuando llueve: las opiniones que dicen que no funciona

Pero no todo es entusiasmo. A medida que el truco se ha popularizado, han aparecido también voces críticas que aseguran que no solo no funciona, sino que empeora el problema. Según estos usuarios, lo único que se consigue es añadir una prenda más mojada a la colada: la toalla. Argumentan que, si la ropa ya ha expulsado casi toda el agua posible en el centrifugado inicial, la capacidad de absorción de la toalla es limitada y el efecto real es mínimo o inexistente.

Otros señalan que el resultado depende demasiado del tipo de lavadora, del número de revoluciones, de la carga del tambor y del estado de la toalla. Una toalla poco absorbente o ligeramente húmeda puede arruinar por completo el experimento.

El truco de la toalla para secar la ropa cuando llueve: ¿solución o falso milagro doméstico?

La realidad, como casi siempre, está en un punto intermedio. El truco puede funcionar en determinados contextos, pero no es una solución universal. En cargas pequeñas, con prendas ligeras y una toalla gruesa y totalmente seca, el efecto es real y medible. En coladas grandes, ropa vaquera o tejidos muy densos, la mejora es marginal y no compensa el esfuerzo.