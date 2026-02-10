Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

VIERNES 27

TEATRO

‘La Barraca’. El Auditorio Ciudad de León acoge la segunda sesión de la clásica contemporánea, La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, una obra escrita a finales del siglo XIX que cuenta una historia muy actual en pleno siglo XXI, la historia de un desahucio y del mal recibimiento de una comunidad a los que vienen de fuera. El precio de las entradas es de 22 euros. A las 20.30 horas.

‘Los cuernos de don Friolera’. Valle Inclán escribió, en un momento de plenitud literaria, la trilogía Martes de Carnaval, de la que forma parte Los cuernos de don Friolera. Con Miguel Hermoso, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Miguel Cubero, Pablo Rivero Madriñán, José Bustos, Iballa Rodríguez y la dirección y adaptación de Ainhoa Amestoy. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

‘El romancero gitano y otros deseos’. Obra de Federico García Lorca. Dirigida por Agustín Iglesias, interpretada por Magda García-Arenal, Raúl Rodríguez y Raquel Bravo con música de Lola Santiago y Laura Domínguez. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 14 euros.

‘El perfume del tiempo’. Un médico militar jubilado, vive su retiro elaborando perfumes caseros como afición. Sus dos hijos, ya independientes, le visitan frecuentemente con la intención de sacarle de su encierro. Un texto de Chema Cardeña. Reparto: Héctor: Juan Carlos Garés; Gabriela: Iria Márquez; César: Manuel Valls; Sofía: Marisa Lahoz. Con la colaboración de: Lucía Poveda y Carla Valls.

CINE

‘La Bala’. El director Carlos Iglesias, Premio de Honor del Festival de Cine de 2013, se encontrará con el público astorgano en una sesión en el cine Velasco que comienza a las 20.00 horas. Carlos Iglesias participará en el coloquio con el público al finalizar la proyección de la película.MÚSICA

Linkoln Park. Linkoln Park actuará en Espacio Vías con su gira de aniversario de Hybrid Theory. La apertura de puertas será a las 21.30 horas. Entradas: 18 € anticipada (El Gran Café, Discos Lizard y Ticketboom) y 22 € en taquilla. Los menores tendrán que asistir acompañados de padre madre o tutor legal.

‘Marabao y tú’. ‘Marabao y tú’ nace en Zamora con un objetivo muy claro: rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del rock estatal. Homenaje a Platero y tú. En la sala Black Bourbon a las 21.30 horas.

LIBROS

‘Las madrinas’. Este viernes, a las 19.30 horas, Aitana Castaño presenta Las madrinas en La Casona de San Feliz de Torío, en diálogo con Héctor Escobar.

‘Las ocas’. Presentación de Las ocas, primera novela de Álvaro Cruzado, en la librería Alejandría de León. A las 19.00 horas

EXPOSICIÓN

Rozkolora. Dentro de su programa dedicado a las artes plásticas, el Claustro Abierto de Los Capuchinos acogerá la exposición Rozkolora, de Yolanda Castaño. La artista leonesa muestra parte de su obra desde hoy hasta el 29 de marzo. El horario será de lunes a sábados 17.30 a 19.30 y domingos 11.30 a 13.3 horas. Una serie de obras inspiradas en la naturaleza de exquisita sensibilidad y poderoso realismo.

DOCUMENTAL

‘La vida en una gota’. León proyecta La vida en una gota, un documental que denuncia la desigualdad en la prueba del talón. El acto tendrá lugar de 17.00 a 19.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Comenzará con la lectura del manifiesto y estará abierto a todo el público hasta completar aforo (212 personas).