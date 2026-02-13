La ciencia descubre por qué el ejercicio hace sentirse mejor

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Quienes practican deporte habitualmente suelen decir que su mente está más clara y despejada tras el ejercicio. Ahora, un equipo de investigadores acaba de descubrir el mecanismo cerebral que explica esa sensación, y que confirma que el entrenamiento fortalece los músculos… y el cerebro.

La revista Neuron recoge este jueves las conclusiones de un estudio que describe, a través de modelos con ratones (con un cerebro similar al humano), cómo el ejercicio físico provoca cambios en la actividad cerebral que activan mejoras fisiológicas y metabólicas. "Mucha gente dice sentirse más ágil y tener la mente más clara después de hacer ejercicio, y eso nos llevó a querer comprender qué ocurre en el cerebro tras practicar deporte», señala Nicholas Betley, investigador en la Universidad de Pensilvania, que forma parte del nutrido grupo de científicos de centros estadounidenses y japoneses que ha hecho el estudio.

Los autores han utilizado ratones con modificaciones genéticas y un amplio abanico de técnicas fisiológicas, de imagen y moleculares para registrar la actividad cerebral de los roedores durante semanas. El ejercicio físico se llevaba a cabo en cintas de correr.

Lo primero que pudieron observar, según explican, es que los ratones registraban una mayor actividad cerebral después de correr en la cinta, especialmente en las células nerviosas situadas en su hipotálamo ventromedial, una región que regula la forma en que el cuerpo utiliza la energía, incluido el peso corporal y el azúcar en sangre. Al monitorizar la actividad neuronal durante la actividad física, también vieron que había un grupo específico de células nerviosas del hipotálamo ventromedial, llamadas neuronas del factor esteroidogénico 1 (SF-1), que se activaban cuando los animales corrían en la cinta. Y no solo eso: las células SF1 permanecían activas al menos una hora después de que los ratones terminaran de correr.

