El hogar residencia de las HH. Trinitarias

León, junio de 1962. Ramón Cañas del Río y Ramón Cañas Represa firmaron este proyecto de Hogar Residencia por encargo de la Congregación de las H.H. Trinitarias en un solar de la Plaza de San Lorenzo c/v a la calle del mismo nombre. Dirigieron las obras con Mariano González Flórez como aparejador. Levantaron el inmueble con muros de ladrillo macizo de diversos espesores y calidades, y sobre ellos apoyaron forjados de hormigón aligerado y nervado… Concibieron el edificio en tres zonas netamente definidas: “de ingreso”, “de religiosas” y “de residentes”. La Zona de Ingreso y Dependencias Generales, desarrollada toda ella en planta baja con diferentes alturas, incluía la portería, amplio vestíbulo, las salas de visitas, una sala de exposiciones, aseos, el despacho de la superiora y una atractiva capilla de planta triangular, cubierta con fina lámina de hormigón armado. Del vestíbulo aludido parten las comunicaciones horizontales y verticales hacia las zonas de religiosas, residentes y servicios. La Zona de Religiosas ocupa un bloque de tres plantas y la de Residentes otro de cinco sobre un semisótano para servicios generales. Concibieron fachadas abstractas, alternando machones de ladrillo con columnas de vanos entre paños revocados resaltados en disposición regular, pero diferenciando las tres zonas con volúmenes bien articulados. En su Memoria del Proyecto, los Cañas nos explicaban que “colocaron el edificio en la línea de fachada disponiendo su ordenación adecuada a la buena orientación Sur y Sur-Sureste… En consonancia con el carácter específico del edificio y el determinado régimen interno que ha de observarse dentro de él, se han establecido diferentes Zonas, tratadas con adecuación a su destino y relacionadas entre sí de la manera más conveniente en vista de las funciones que cada una ha de desempeñar dentro de la vida en común de sus ocupantes y en las relaciones recíprocas con el exterior”. ¡Puro racionalismo funcionalista de posguerra!