El xabaril que toca la gaita

Na parte baxa de los asientos de los coros de catedrales, ya de dalguna ilesia, había una pieza pequena de madera que, cuando yera obligación tar de pía, podía valir pa ponese cuasi sentáu nel.la ya descansar, con disimulu. Son las famosas “misericordias” de las catedrales. El nome refierse a la virtú de la ‘misericordia’, que yía sentir compasión pola xente que sufre ya yera una alusión, un poucu irónica, a que faía falta tenere piedá pa la xente, pa los canónigos, que tenían que ponese de pía muitu tiempu: gracias a aquel.la repisa faíase más pequenu’l sufrimientu.

Especialmente nos asientos de catedrales góticas las misericordias decorábanse con figuras grotescas de muitu simbolismu ya poucu acordias cona seriedá de tolos símbolos relixosos d’alredor. No coru de la “Pulchra Leonina” hai un conxuntu de siel.las, feitas de conxal, de las mechores del mundu. Nuna de las misericordias apaez un xabaril tocando la gaita. En muitas referencias escritas dizse que yía un gochu’l que toca la gaita, pero a mi paezme de manu más bien un xabaril pol pelax, polas patas ya por outras carauterísticas. Nun soi biólogu, pero de pequenu na mia casa ayudéi a faere la comida pa los gochos de casa (de crudu ya de cocidu), asina que toi avezáu a vere gochos, pa los que se faía un caldu asemecháu al de los humanos, pero menos sofisticáu. Ya vi tamién muitas veces xabariles del monte, de manera que, definitivamente, paezme que l’animal que toca la gaita na misericordia de la siel.la baxa de la “Pulchra Leonina” yía un xabaril, cona sua clin ya’l sou aquel más xabaz. La esplicación del simbolismu del xabaril gaiteiru hai que la buscare nos hestoriadores ya estudiosos de las figuras grotescas qu’apaecen nos templos góticos ya románicos en capiteles, gárgolas ya coros. Los monos, los burros ya outros animales como los xabariles apaecen asociaos a simbolismu sexual, como trompetas ou gaitas. La gaita, agora instrumentu de prestixu, hasta va poucu yera una cousa despreciada ya nos tiempos medievales considerábase propia de mendigos ya probes, en cuantas que fuera desprestixándose’l l.labor de los xuglares. El xabaril gaiteiru apaez nas misericoridas d’outras catedrales d’España, Inglaterra ya outros sitios d’Europa. No coru del claustru de la catedral d’Uviéu hai una misericordia espectacular: a la dereita veise un xabaril, de pía, tocando la gaita ya al l.lau una parexa, el xabaril ya la xabarila, bail.lan al son de la música mientras faen l’amor. Representación del pecáu, talismán pa espantar los males, diversión del artista... muitas hipótesis ya abonda dificultá pa la verificación.