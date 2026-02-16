Las monjas franciscanas de Astorga celebran 130 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo celebraron el 130 aniversario ( 1896-2026) de su fundación por la Hermana Teresa Rodón y el visto bueno del entonces obispo, Vicente Alonso Salgado.

Su fundadora, natural de Astorga, creó esta congregación, por lo cual, se celebró el acto religioso presidido por el administrador diocesano, Javier Gay, en la santa iglesia apostólica Catedral de Astorga con diferentes hermanas venidas de todas las casas de la congregación y diferentes asociaciones de toda la diócesis. Posteriormente hubo una invitación a un vino español a todas las personas que quisieron acompañarles en el seminario.

Estuvo la hermana superiora de la congregación doña Ángeles Rodríguez Martínez, así como la hermana superiora de la casa de Astorga doña Isabel Sanz, y la secretaria general Ylenia Julia Pineda, además de diferentes hermanas venidas de los tres continentes en los que se encuentra dicha congregación religiosa , Europa ,África y América.

Es la única congregación religiosa que ha sido creada en la capital maragata, donde todavía tiene la casa madre. El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, arropó a las hermanas en la celebración.

Las hermanas Franciscanas del Buen Consejo se han dedicado a la atención a las personas más vulnerables, como infancia y vejez, desde diferentes ámbitos.