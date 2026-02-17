Más allá de lo humano: El auge de los 'therians' y la búsqueda de identidad animal en la Generación Z

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En los últimos meses, las redes sociales han visto nacer una tendencia que desafía las convenciones tradicionales sobre la identidad personal y el sentido de pertenencia. Se trata de los therians, un grupo compuesto mayoritariamente por adolescentes y jóvenes adultos que sienten una conexión profunda e intrínseca con un animal no humano. A diferencia de lo que muchos podrían pensar a primera vista, no se trata simplemente de un juego de disfraces o un pasatiempo pasajero, sino de una vivencia interna donde el individuo se identifica, en un nivel espiritual o psicológico, con las características y la esencia de una especie específica.

Esta identidad suele manifestarse a través de lo que ellos denominan "thieriotipos", que es el animal concreto con el que se sienten vinculados, siendo los lobos, felinos y aves algunos de los más comunes. Los jóvenes therians describen experiencias de "cambios" o shifts, que son momentos de intensa conexión donde sus sentidos se agudizan o sienten impulsos instintivos propios de su animal, como el deseo de correr por el bosque o vocalizar de manera no verbal. Aunque utilizan accesorios como máscaras pintadas a mano o colas artificiales para expresarse, la comunidad recalca que la verdadera esencia del therianismo ocurre en el interior y no depende de la apariencia física.

El fenómeno ha cobrado una fuerza inusitada en plataformas como TikTok e Instagram, donde los jóvenes comparten videos practicando "quadrobics", un deporte que consiste en caminar, correr y saltar en cuatro patas imitando el movimiento animal con gran agilidad. Estas comunidades digitales sirven como refugio y espacio de validación ante un mundo exterior que a menudo los observa con escepticismo o burla. Para muchos de estos jóvenes, encontrar a otros que comparten sus mismas sensaciones térmicas o instintivas representa un alivio emocional y una forma de entender su lugar en un entorno que a veces sienten demasiado rígido.

Sin embargo, los expertos en psicología juvenil sugieren abordar el tema con una mirada equilibrada y empática. Mientras algunos críticos lo ven como una desconexión de la realidad, muchos especialistas señalan que podría ser una forma moderna de exploración de la identidad y una respuesta al estrés del mundo contemporáneo. Lo cierto es que los therians no pretenden negar su biología humana, sino integrar esa sensación de "animalidad" en su vida diaria, buscando una convivencia armónica entre su cuerpo físico y su identidad percibida.