El caso que heló a León en 2004 vuelve a la televisión: una plataforma de streaming reconstruye el crimen de Bellvitge

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El género 'true crime' vuelve a poner el foco sobre uno de los sucesos más estremecedores de principios de siglo en España. Más de veinte años después, el asesinato de dos jóvenes agentes en prácticas naturales de la provincia de León regresa a la conversación pública gracias a un nuevo arco narrativo televisivo que reconstruye con detalle el conocido crimen de Bellvitge, ocurrido en 2004 en Cataluña.

La serie 'Crímenes', dirigida por Carles Porta y disponible en Movistar Plus+, dedica tres episodios a desentrañar qué ocurrió con Silvia y Aurora, dos jóvenes leonesas que se encontraban completando su formación en el Cuerpo Nacional de Policía cuando sus vidas fueron brutalmente truncadas. El relato televisivo no solo reconstruye los hechos, sino que contextualiza el impacto emocional y social que dejó el crimen tanto en Cataluña como en sus localidades de origen, Noceda del Bierzo y Toral de los Guzmanes.

El crimen de Bellvitge que sacudió a León y Cataluña

Los acontecimientos se sitúan en octubre de 2004, en una vivienda del barrio de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat. Allí residían las dos jóvenes mientras realizaban sus prácticas profesionales. La alerta inicial no fue por una desaparición ni por una denuncia, sino por un incendio declarado en el inmueble. Cuando los equipos de emergencia accedieron al interior del piso, descubrieron una escena de extrema violencia.

Las víctimas aparecieron atadas y amordazadas, con numerosas heridas de arma blanca. La investigación posterior determinó que el fuego había sido provocado tras el ataque, en un intento de encubrir el crimen. La brutalidad de los hechos generó una profunda conmoción, especialmente por el perfil de las jóvenes: futuras integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, lejos de su tierra y en plena etapa de formación.

La producción audiovisual aborda con detalle cómo se desarrollaron las primeras diligencias, la recopilación de pruebas y la presión mediática que acompañó el caso desde el primer momento. El asesinato no fue un episodio aislado en la trayectoria del autor, lo que añadió mayor gravedad a la causa judicial.

La investigación del crimen de Bellvitge y la condena judicial

Las pesquisas permitieron identificar como responsable a Pedro Jiménez, quien ya contaba con antecedentes y se encontraba en situación de quebrantamiento de condena en el momento de los hechos. Según se acreditó en sede judicial, el acusado accedió al domicilio y atacó a las jóvenes, desencadenando una cadena de delitos que incluyeron agresiones sexuales, asesinato, allanamiento de morada, robo con violencia e incendio, entre otros.

La Audiencia de Barcelona consideró probada su responsabilidad en un amplio abanico de delitos y dictó una condena contundente. Posteriormente, un jurado popular ratificó por unanimidad la culpabilidad del acusado, cerrando así el proceso judicial en uno de los casos más impactantes de aquellos años.

En los episodios dedicados al caso, Carles Porta reconstruye no solo la cronología criminal, sino también las decisiones judiciales, las pruebas determinantes y el recorrido procesal que condujo a la sentencia. El enfoque no se limita a los detalles forenses; también explora el vacío que dejó la tragedia en las familias y en la sociedad leonesa, que vivió el suceso como una herida colectiva.

El regreso del crimen de Bellvitge a la pantalla confirma la vigencia del 'true crime' como herramienta para revisar episodios que marcaron a comunidades enteras. Más allá del impacto televisivo, la historia de Silvia y Aurora sigue siendo, dos décadas después, un recordatorio doloroso de hasta dónde puede llegar la violencia y de la importancia de una investigación rigurosa para alcanzar justicia.