Cambio de norma en León: ya se puede donar sangre más veces

Castilla y León se adapta a la normativa europea. A partir de hoy mismo, se amplía el número de donaciones de sangre que una persona puede hacer en un año. Los hombres pueden acudir a realizar este gesto solidario seis veces al año, dos más que los que se permitía hasta ahora, y las mujeres pueden hacerlo hasta cuatro veces, una más que en la actualidad, y con un intervalo mínimo de dos meses.

La actualización de los criterios de donación de sangre permite alinearse con la normativa europea. El reglamento sobre SoHo (Substances of Human Origin) de 2023, que regula los tratamientos basados en sustancias de origen humano, como la sangre, los tejidos, las células y los órganos, al que España se adherió en 2024 con un periodo de adaptación hasta 2027, armoniza las normas de circulación de estas sustancias en toda la UE. Entre los acuerdos tomados, con el consenso de los profesionales de Hematología, está en ampliar el número de veces que se permite donar sangre.

Castilla y León se adelanta a la fecha máxima de 2027 gracias a que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León tiene la acreditación CAT desde el año 2004. Esta certificación se otorga basándose en estándares técnicos en transfusión sanguínea en donación, aféresis, autodonación, análisis, procesamiento de componentes sanguíneos, almacenamiento y distribución.

«El objetivo es fidelizar a los donantes y que la frecuencia de donaciones sea mayor», explica el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, Martín Manceñido, miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Donantes de Sangre a la que la Comisión Europea consultó las nuevas normas.

«A los donantes siempre se les hace una prueba de hemoglobina antes. Si los niveles no están bien no se les permite donar tampoco" José Antonio Rodríguez, hematólogo

Hasta ahora, el límite de cuatro donaciones para hombres y tres para mujeres estaba establecido según criterios clínicos fisiológicos para no alterar los niveles de hemoglobina. Las mujeres solo podían donar sangre tres veces porque, por constitución y la menstruación, los niveles de hemoglobina son más bajos.

La experiencia de otros países como Australia, EEUU y Canadá, que llevan años permitiendo un mayor número de donaciones, ha demostrado que no afecta a la salud.

Sin riesgo para la salud

El hematólogo del Hospital de León, José Antonio Rodríguez, asegura que aunque se amplíen el número de donaciones, los controles que se hacen a los donantes no van a variar. «A los donantes de sangre siempre se les hace una prueba de hemoglobina antes. Si los niveles no están bien no se les permite donar, y eso va a seguir pasando igual. Hasta ahora no se han visto problemas de salud por donar ese número de veces».

De hecho, según las estadísticas que maneja el Centro de Hemodonación de Castilla y León, la media de donaciones por persona es de 1,6 veces al año, lejos todavía de los nuevos criterios, aunque hay personas que sí cumplen esos estándares.

La normativa española permite la donación de sangre entre los 18 y los 65 años, salvo que haya criterios médicos que lo desaconsejen y, por el contrario, si la clínica es favorables, se permite donar hasta los 70 años tanto a hombres como a mujeres.

La donación de plasma permanecerá como hasta ahora, cada quince días.

Este cambio en la normativa no reduce la necesidad de sangre. En Castilla y León se necesitan 450 donaciones diarias para atender las necesidades hospitalarias.

283 donaciones más

Los 15.500 donantes de sangre de León realizaron 11.513 donaciones en 2025, 283 más que el año anterior. Las cifras suponen «un pequeño crecimiento», como lo califica el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, Martín Manceñido, pero que certifica que «León cumple» para mantener las reservas disponibles en caso de necesidad. Los nuevos criterios de donación que se ya se divulgan entre la población, son una oportunidad, como trasladan desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, para reforzar los mensajes de que donar es seguro y saludable, hacerlo de forma periódica ayuda a mantener las reservas estables, y que cada donante puede salvar muchas vidas a lo largo del año.Cuando los adultos donan sangre se extrae 450 CC de cada donante. Las células sanguíneas tienen una vida útil de 120 días. El acto de donación dura alrededor de 30 minutos. Tras una entrevista médica, se realiza la extracción de sangre propiamente dicha que dura entre 7 y 10 minutos y tras unos instantes de reposo la donación ha terminado.Se puede donar solo el plasma, que representa el 55% del volumen total de la sangre. En el plasma se encuentran suspendidos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que conforman las células sanguíneas. Está formado por agua en un 92%, sales minerales y una gran cantidad de proteínas que protegen el organismo, como las inmunoglobulinas, factores de coagulación y la albúmid, que se utilizan para fabricar medicamentos.



