Los donantes de sangre de León: «El proyecto Supply evitará que Europa compre plasma"

Fidelizar, incorporar a nuevos brazos más jóvenes y lograr la autosuficiencia de donaciones de plasma para que Europa no necesite comprar este componente sanguíneo a Estados Unidos, donde la donación no es altruista. El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Martín Manceñido, defiende la donación de sangre altruista, voluntaria, que ayuda a mejorar la salud de otras personas y también ayuda a mantener más sanas a las personas donantes.

Balance de 2025

Caída en Navidad. En Navidad las donaciones de sangre caen hasta un 20%, situación que Martín Manceñido espera que se normalice en los próximos días con las colectas previstas y las salidas organizadas por la unidad móvil. «Ahora están por debajo de lo deseable. El problema es que la sangre caduca y no se puede almacenar y tenemos que garantizar las reservas que necesitan los hospitales durante seis días. Las salidas a los pueblos requiere de una logística compleja».

Dispersión geográfica

1.200 núcleos de población . El desplazamiento de un equipo médico a los 1.200 núcleos de población no es viable «si no se van a obtener un número de donaciones razonables» en una zona rural envejecida que, por edad, ya no puede ser donante. A partir de los 70 años ya no se puede donar sangre, edad que está en estudio para aumentarla hasta los 75.

DONANTES JÓVENES

1.200 nuevos donantes. La población más joven responde a las colectas y los llamamientos cuando bajan las reservas de sangre «aunque población joven falta en todas partes». Campañas de divulgación, actos y proyección de vídeos en los institutos y en las facultades, moviliza a un sector de población cada vez más joven. De las 11.513 donaciones realizadas en León en 2025, 1.200 fueron de nuevos donantes, un centenar al mes, que es el objetivo que se ha marcado la Hermandad de Donantes de León para ayudar a garantizar que las reservas de sangre de los hospitales de Castilla y León se mantengan en las cifras óptimas y no se suspendan tratamientos «que en el caso del Hospital de León, no ha pasado».

Fidelizar mejor que conquistar

La estrategia. Fidelizar a los donantes es lo más complicado. Una necesidad diaria de brazos que se extiendan de manera altruista para cubrir las necesidades de unos 35 actos médicos diarios en el Hospital de León y otra quincena en El Bierzo. «La mayor garantía real para cubrir estas necesidades que no se pueden obviar es la fidelización, y hay que llegar a la gente con mensajes directos, mirándole a los ojos, para que comprenda que son muy necesarios».

Salud por partida doble

Altruista y saludable. Donar sangre es un acto generoso, altruista, que ayuda a mantener la salud de otras personas y también la propia. «La renovación celular se produce siempre, y con la donación de sangre el organismo reacciona y produce más componentes que facilitan la buena salud del donante, que como tiene buena salud, puede seguir donando. Es bueno para todos. Los donantes damos lo más íntimo que tenemos».

DONACIÓN DE PLASMA

Proyecto Supply. Martín Manceñido ha participado en las reuniones en el Consejo de Europa para impulsar el proyecto Supply «para que llegue a todos los países por igual y no haya desequilibrios. Ha habido intentos en Austria y Alemania de compensar a los donantes de plasma y nos hemos opuesto, porque la donación tiene que ser altruista y equilibrada en todos los países. El objetivo es que Europa sea autosuficiente con el plasma, que ahora no lo es, y no tenga que comprarlo a EE UU, donde la donación no es altruista. Las farmacéuticas necesitan el plasma para elaborar medicamentos», hemoderivados como inmunoglobulinas y factores de coagulación, usados para tratar inmunodeficiencias o hemofilia, entre otras enfermedades.

Demanda

Servicios hospitalarios. La tercera parte de la sangre que se dona la utiliza el servicio de Oncología, para reponer los efectos de la quimioterapia en los pacientes con cáncer. Los accidentes de tráfico un 25%, las transfusiones para los pacientes crónicos se llevan otro 21% y los trasplantes y las anemias el 15%.

Investigación

Sangre artificial. De momento, ninguna investigación ha conseguido sangre artificial, o al menos no toda la sangre completa y en grandes cantidades. «Se ha focalizado el oxígeno que está pegado a las células sanguineas, pero en pocas cantidades. Hay investigaciones, pero de momento no es posible»

Población heterogénea

Cercanía. Para Manceñido, la mejor manera de concienciar a la población de cualquier edad para que done sangre es la cercanía. «Hace quince días me mostraron un robot que explica todo el proceso de donación, pero prefiero el contacto directo con la gente».