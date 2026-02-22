Quince años a la carrera por León y 700.000 € para escuelas

Entreculturas, la oenegé para el desarrollo de la Compañía de Jesús, vuelve a correr por una causa en León el sábado 7 de marzo. Este año, los fondos irán destinados a proyectos educativos que las oenegés Entreculturas y Alboan tienen en Sudán del Sur y República Democrática del Congo, que atraviesan conflictos armados.

Este año se cumplen quince desde el primer recorrido que se organizó por la educación de Haití. Esa primera aventura comenzó en España con León, Valladolid, Cadiz, Zaragoza y Sevilla como abanderadas del proyecto inicial, una iniciativa a la que se suman este año dieciséis provincias.

En quince años, 11.200 leoneses han participado en alguna de las carreras solidarias y se han recaudado casi 700.000 euros (699.286) que se han destinado a recursos educativos para la infancia en riesgo en países en conflicto.

«El evento funcionó muy bien desde el principio y el objetivo es seguir sumando alianzas con más delegaciones, empresas, corredores, colaboradores y medios de comunicación», explica Víctor Díez, voluntario de Entreculturas.

La carrera comenzó en el patio del colegio de los Jesuitas con un recorrido simbólico hasta San Marcos. Con el tiempo, el recorrido aumentó y la colaboración del Ayuntamiento de León permite que los participantes puedan recorrer las calles de la ciudad, además del trayecto inicialmente dispuesto por el paseo del río Bernesga. De 10 kilómetros pasaron a 15 kilómetros se añadieron modalidades de participación.

Ya están disponibles los dorsales para los 10 Km (a partir de 18 años), con un precio de 12 euros.Para los 5 Km (a partir de 12 años) , 5 Km marcha (todas las edades); 1.000 m para 10 y 11 años (5º y 6º primaria); 500 m para 8 y 9 años (3º y 4º primaria); 400 m para 6 y 7 años (1º y 2º primaria) y 300 m para 3 a 5 años (educación infantil), el precio del dorsal es de 6 euros. También está disponible el dorsal 0.

15 años y 15 proyectos

En los años 2012/2013, lo recaudado en la carrera se destinó a la eduación de los niños y las niñas en Haití tres años después del terremoto. El país contaba con una tasa de alfabetización del 62% y 3 millones de menores quedaron fuera del sistema. Entreculturas ha construido 38 aulas en 6 zonas, que benefician a 1.330 alumnos anualmente. Con los fondos obtenidos en la carrera se compró material escolar para las aulas.

En 2014, Entreculturas puso su ojo en la República Democrática del Congo, concretamente en el distrito de Mweso, territorio de Massiri en el Kivu Norte para construir seis aulas con mobiliario escolar y aseos.

La cuarta edición. en 2015, la recaudación se destinó a la formación profesional en Ecuador para áreas de Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Corte y Confección e Informática.

En el año 2016, la quinta edición, la carrera tuvo como objetivo sensibilizar a la población en la importancia de que todas las personas puedan tener una educación y un futuro digno Este año, los fondos recaudados se destinaron a la educación infantil a 1.500 niños y niñas de 4 a 5 años de edad y mejorar seis escuelas de la región de Guéra (Chad).

En 2017 y 2018, los fondos recaudados se destinaron a Sudán del Sur, África, para la educación de jóvenes, niños y niñas en Maban, donde conviven 135.000 refugiados sudaneses, junto a 15.000 desplazados internos que huyen de los conflictos de larga duración que viven tanto Sudán, como Sudán del Sur. El dinero se destinó a educación infantil y a la educación primaria a 105 niños y niñas de 3 a 5 años, a la educación a 840 jóvenes en espacios de enseñanza temporal y a la formación de 50 docentes en metodologías de enseñanza, inglés e informática.

En 2019 y 2020, el dinero fue para el proyecto ‘La Luz de las niñas’ una gran iniciativa que Entreculturas está llevando a cabo en 12 países de África y América Latina para lograr que, a través de la educación, más de 12.700 niñas dejen de sufrir desigualdades y puedan estar protegidas frente a la violencia.

En 2021, los fondos fueron a proyectos de educación en emergencia en países de África y América Latina, donde muchos niños, niñas y jóvenes no cuentan con un ordenador o, ni siquiera, con conexión a internet en sus casas.

El objetivo marcado para 2022 fue la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas que la habitan.

En 2023 y 2024, República Centroafricana, R. D. del Congo, Ucrania, Líbano, Tanzania o Colombia.

En 2025 Líbano, Tanzania, Chad y España, Valencia por la Dana.