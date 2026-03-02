Eclipse lunar total en parte del mundo

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La Luna llena de marzo coincide en esta ocasión con un eclipse total, que el próximo martes teñirá nuestro satélite de rojo en el este de Asia, Australia, el Pacífico y América, y cuya fase de totalidad será desde las 11.04 GMT hasta las 12.03 GMT.

La totalidad del eclipse será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y en el extremo occidental de América del Sur.

El eclipse será parcial en Asia Central y gran parte de América del Sur, pero no será visible en África ni en Europa, indica la NASA en su página web.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna.

La sombra del planeta se ve desplazándose gradualmente por la superficie lunar hasta que todo el disco brilla con un color naranja o rojo.

A continuación, la secuencia de acontecimientos se desarrolla en orden inverso, hasta que la sombra abandona por completo el disco lunar y el satélite recupera todo su brillo.

Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de luna llena, explica la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAA).