El corazón en buenas manos con CardioLeón

CardioLeón abre en San Juan de Dios con el equipo más completo de especialistas en salud cardiovascular. Los doctores Tomás de Benito, Samuel del Castillo, Carlos Minguito, Miguel Rodríguez Santamarta e Ignacio Oulego Erroz trabajarán de forma coordinada para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovasculares en pacientes de todas las edades.

Durante el acto el director gerente del Hospital San Juan de Dios de León, Juan Francisco Seco, ha incidido en que «en San Juan de Dios la tecnología siempre está al servicio de la dignidad de las personas»; mientras el director médico, Alfonso Suárez, ha hablado de un equipo humano compuesto por «grandes profesionales» que contarán con el «aparataje más puntero». No en vano, el Hospital ha adquirido un nuevo TAC de General Electric Healthcare que se presentará este mes en el Congreso Europeo de Radiología 2026.

Por su parte, el doctor Tomás Benito, uno de los cardiólogos que integran el equipo, ha hecho hincapié en la subespecialización dentro de «un proyecto ambicioso» que persigue que el paciente vea resuelto su problema: «Somos un grupo joven con experiencia que quiere ofrecerle el tiempo que necesite y una comunicación clara».

El equipo cuenta con tecnología avanzada como ecocardiografía de última generación, con adquisición de imágenes 3D mediante sonda transtorácica, transesofágica y sonda pediátrica, Angio TC, Holter de eventos y monitorización electrocardiográfica ambulataria. Realiza pruebas de ergometría convencional o prueba de esfuerzo en cinta rodante y ergoespirometría o ergometría de última generación con consumo de gases, con dos modalidades en tapiz (cinta) y cicloergómetro (bicicleta). En los próximos meses contará con un navegador electroanatómico, un polígrafo y un estimulador.