La paciencia del origami en León, en la sociedad de las prisas

Concentración, paciencia, habilidad motora y perseverancia compiten con la inmediatez y las prisas de la sociedad que vive el ritmo frenético de las redes sociales e internet. La XXVII Convención Internacional de Papiroflexia reúne en León a 150 aficionados y profesionales de un arte milenario que apuesta por el arte de los dobleces, sin más artificios. Doblar y doblar hasta conseguir auténticas obras de arquitectura en papel en una actividad «que proporciona tranquilidad, enseña paciencia y perseverancia».

Manuel Sirgo, autor de varios libros sobre modelos de papiroflexia y expresidente de la Asociación Española de Papiroflexia, ha reunido en León a expertos nacionales e internacionales del arte de crear figuras de papel sin usar tijeras ni pegamento. La asociación cuenta con 600 expertos en toda España, aunque en León, con diez socios, no es una técnica que arrastre a muchos aficionados.

Con más de treinta años de existencia, la asociación reúne a profesionales hasta el sábado en el hotel Infantas de León para compartir los avances en el arte, exposición de modelos y talleres compartidos por origamistas que se desplazan a León para fomentar lo que empezó siendo un entretenimiento y se ha convertido en un reto creativo. Lo que no puede faltar es la paciencia.

En León están el zaragozano Jesús Artigas, que el año 2019, en las montañas del norte de León, comenzó su proyecto de papiroflexia con animales de España en peligro de extinción, con el urogallo como primer modelo. Su amor por la papiroflexia y su preocupación por la pérdida de biodiversidad le llevó a crear una docena de modelos ambientados en dioramas hechos en papel y cartón.

Heriberto Alarcón, aunque ya había inventado y publicado alguna figura, fue en plena pandemia, con el auge de los talleres virtuales, cuando empezó a crear esculturas con más asiduidad con modelos y depuración del proceso para fijaar los pliegues para que se puedan repetir lo más fácilmente posible. La estadounidense Michelle Fung, también en León, tiene como objetivos actuales diseñar modelos que se puedan doblar con papel de origami común (idealmente de 25 cm o menos) y simplificar sus modelos existentes.

El cierre del espacio aéreo por el ataque de Estados Unidos a Irán no ha permitido volar a León al creador japonés Katsuzaki Yuta.

La conferencia del sábado Las pajaritas de mi abuelo correrá a cargo de Pablo de Unamuno, nieto de Miguel de Unamuno, que fue un enamorado y creador de modelos con esta técnica, además de la exposición de una muestra de sus plegados.

Evolución de las técnicas

Las técnicas de los origamistas evolucionan. De las pajaritas y los barcos de papel a las cinco horas diarias que, como Manuel Sirgo, puede dedicar un día para perfeccionar una de sus creaciones de modelos de insectos de papel, su pasión. Una colección de más de 1.200 modelos expuestos en su casa, de los que 300 son diseños propios. «Pueden pasar años perfeccionando la técnica, plegando una y otra vez modelos de otros creadores, hasta que empiezas, de repente, con tus propios modelos». Estos modelos son como diagramas que interpretan otros origamistas, que doblan y doblan por los surcos ya marcados por otros «y que pueden ser muy buenos, incluso mejor que el original, como ocurre con los compositores de música y los intérpretes de una obra.

El papel también tiene sus normas y sus modas. Sirgo confecciona su propio papel cuando no encuentra lo que quiere en las papelerías. «Pido papel de sede por internet y preparo el papel según el espesor que necesito para mis modelos de insectos, porque las patas y las antenas son muy finas. Ahora gustan los modulares y lo del nivel 5, de máxima dificultad, no están al alza, se llevan los de nivel 3, que se pueden plegar en una hora».