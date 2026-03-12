Dos gemelas de León idean un método textil contra el estrés

Diana y Eva de Vega Martínez han crecido entre costuras. De su talle textil de Veguellina de Órbigo emerge un nuevo método contra el estrés en el que se han involucrado veinte profesionales de distintos sectores como psicólogos, policías, guardia civiles, maestras, bancarios, empresas, especialistas en riesgos laborales y militares, entre otros. Este miércoles reunieron a varios docentes en el centro de Juan Solador en León para mostrarles los beneficios de una herramienta que han llamado Pilko Paco: un trozo de tela de diferentes tamaños y formas rellena de piedras naturales de río y playa para tocar, relajarse y aprender a respirar.

«Pilko Paco es un método para enseñar a los niños y a los adultos a relajar el sistema nervioso. Está llegando ya a distintas áreas educativas infantiles y academias. El objetivo es utilizarlos para concienciar de la importancia de tener a mano una herramienta para la autorregulación del estrés desde la infancia hasta la tercera edad». Cada edad tiene a su disposición una forma idónea. «Los hay redondos, triangulares y cuadrados. que son más adecuados para las personas mayores».

Al proyecto se han unido seis mujeres autónomas de la zona, que compaginan sus trabajos con esta iniciativa que se utiliza para sacar el máximo rendimiento en el entorno educativo. Pilko Paco el servicio de apoyo familiar y en la página web y el precio varía según el número de piedras naturales que lleve dentro. El más barato cuesta 18 euros. «Tocar las piedras a través del textil nos ayuda a ralentizar y anclarnos al presente con la respiración correcta. Para relajar el sistema nervioso es muy importante respirar». Eva diseñó esta herramienta «en un momento de la vida que tuve un bloqueo mental. También la utilizó mi hijo pequeño y le fue bien, entonces pensé que era un método que había que enseñar a más personas, por los beneficios que tiene porque tus pensamientos cambian».