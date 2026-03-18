La ciberseguridad en León representa una oportunidad laboral con cuatro ofertas de empleo por cada persona solicitante

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El sector de la ciberseguridad representa en estos momentos en España “un reto” para la “capacitación de profesionales”, ya que “cada vez se necesitan más profesionales formados en la materia”, al tiempo que supone “una enorme oportunidad laboral para los jóvenes”, ya que “prácticamente hay cuatro ofertas de empleo por cada persona que está aplicando a un puesto de trabajo”.

Una ratio que se incrementará “de manera importante” en los próximos años, en los que “se prevé mucho más crecimiento en la demanda de profesionales para trabajar en ciberseguridad”, por encima de “la capacidad de la formación privada y la pública en fabricar estos profesionales”.

Así lo afirmó hoy el presidente de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Conetic), José Luis Pancorbo, durante la presentación de las conclusiones del Estudio sobre la industria de la ciberseguridad en España 2025, respecto al que resaltó “la enorme capacidad que tiene la industria de ciberseguridad española para prestar servicios al resto de la sociedad, empresas, administraciones públicas y ciudadanos para estar más protegidos frente a las a las amenazas”.

Para Pancorbo, el estudio “evidencia” la fortaleza del sector de la ciberseguridad española dentro del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, con empresas “pujantes y que se están desarrollando de una manera muy activa “, así como “el incremento de la capacitación de la industria española en materia de ciberseguridad”.

En este sentido, aseguró que la industria española “cada vez está más protegida gracias a las herramientas que ponen en marcha instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad”, aunque advirtió que “el crimen siempre va por delante de cualquier iniciativa”, ya que “la sociedad se guía por unas reglas y los delincuentes se las saltan”.

Por este motivo, el presidente de Conetic reconoció que la ciberdelincuencia “intenta ir por delante de cualquier iniciativa pública o privada”, aunque “la capacitación de las empresas está minimizando el impacto de la ciberdelincuencia en aquella organización que decida apostar de manera decidida por implementar medidas en materia de ciberseguridad”.

José Luis Pancorbo también quiso dejar claro que “la inteligencia artificial está influyendo de una manera dramática”, de forma que, “si antes había ciberdelincuentes atacando rangos dirigidos de direcciones IP para vulnerar las empresas o las organizaciones”, en este momento “ya no son personas, sino son bots de IA los que están atacando masivamente miles o cientos de miles de usuarios”, lo que “evidencia que cada vez es más importante estar protegidos”.

Crecimiento sin precedentes

El director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Félix Barrio, también participó hoy en la presentación de las conclusiones del Estudio sobre la industria de la ciberseguridad en España 2025, que resumió en “un crecimiento sin precedentes de un sector de la economía vital” con “7.430 empresas que representan uno de los mercados tecnológicos más vibrantes de Europa”.

Barrio detalló que, en los últimos cuatro años, el sector ha crecido en un 35 por ciento en empleo, de forma que “hay 162.000 personas trabajando para proteger a los ciudadanos, a las empresas y a la administración”, lo que sitúa a España “casi al nivel de la industria francesa”, con, además, “403 proyectos de emprendimiento”, lo que “demuestra el éxito de las inversiones públicas y privadas en la digitalización” gracias al compromiso de un sector que “ha apostado por contratar, por invertir y por innovar”.

No obstante, el director general de Incibe resaltó la “necesidad” de seguir invirtiendo en formación y de apostar por incorporación de la mujer al mercado laboral, ya que, a pesar de “haber superado la barrera del 20 por ciento de mujeres trabajando en el sector, se necesitan más para cubrir la brecha”.

Castilla y León

Félix Barrio aprovechó la ocasión para aludir a la situación concreta de Castilla y León, donde la ciberseguridad es “uno de los sectores en los que mayores actividades de emprendimiento se están haciendo”, lo que se refleja en “la inversión obtenida en los programas del Next Generation, donde, de las 70.000 solicitudes de pymes de Castilla y León, pues prácticamente el 90 por ciento obtuvo ayudas dentro de los programas de Kit Digital”, y demuestra que “Castilla y León sabe aprovechar y sacar ventaja de todos los programas europeos y nacionales”.

En cuanto a la provincia de León, afirmó que es “una de las que tiene mayor número de empresas que han apostado por especializarse en servicios de ciberseguridad”, con 35 empresas están accediendo a fondos de inversión y a programas de empleo y de formación “con una enorme ventaja”, como es “estar al lado de Incibe”.

“Estos datos son una demostración de que la descentralización es la clave de un crecimiento que nos hace más competitivos y que estemos creciendo más que cualquiera de los países europeos en la industria digital y en particular la ciberseguridad”, finalizó el director general de Incibe.