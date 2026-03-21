Piden a los papones de León arrimar el hombro por la sangre

El maratón de donación de sangre tendrá lugar el día 26 en la plaza de San Marcelo. Las reservas de sangre bajan en Semana Santa.robin fernando otero

La Hermandad de Donantes de Sangre de León ha programado un maratón de donación de sangre el 26 de marzo, jueves, día previo al inicio de la Semana Santa. La colecta masiva forma parte de la I Ruta de Maratones de Donación de Sangre que organiza en todas las provincias de Castilla y León el Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) para reforzar las reservas ante la previsible caída de donaciones durante las vacaciones de Semana Santa y del puente del 23 de abril.

Cada provincia tiene programada una actividad diferente. La Hermandad de Donantes de Sangre de León desplazará la unidad móvil a la plaza de San Marcelo con la esquina de la calle Legio VII de 08.45 a 14.15 horas y de 15.45 a 21.15 horas. A la participación está llamado todo León, con especial incidencia a los papones de todas las cofradías de la Semana Santa. «Vamos a convocar a todo el mundo a que done sangre, pero en especial a la colaboración de todas las cofradías de León, por su implicación en la Semana Santa, que es la campaña a la que va destinada esta actividad». El presidente de la Hermandad, Martín Manceñido, anticipa un descenso de las donaciones de sangre en estas fechas «como ocurre todos los años en vacaciones», motivo por el que Chemcyl idea nuevas iniciativas para aumentar el número de bolsas donadas «para que haya reservas suficientes y las necesidades queden cubiertas».

El objetivo de la Hermandad de León es superar las cincuenta bolsas de sangre en esta recolecta especial, además de las quince que se donan diariamente en la provincia. «Pedimos a los cofrades que se impliquen, como han demostrado en otras ocasiones, ahora se les necesita».

Aunque en este momento no hay déficit de sangre, desde el Chemcyl se hacen llamamientos en algunas fechas críticas por la bajada de reservas en los hospitales. «Cada acto de donación lleva veintge minutos y salva tres vidas».

El Chemcyl, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, pone en marcha esta iniciativa bajo el lema Castilla y León dona, y recorrerá de manera consecutiva las nueve capitales de provincia y El Bierzo, que organizará su maratón el 27 de marzo.

Es la primera vez que el Chemcyl coordina, junto con la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), un despliegue logístico de este tipo para la organización de una ruta organizada y continuada de maratones provinciales en un corto espacio de tiempo. «Este esfuerzo responde a una planificación estratégica que implica a equipos y centros sanitarios, hospitales, hermandades de donantes, ayuntamientos y entidades colaboradoras en todo el territorio autonómico».

Por provincia

La ruta comenzará el lunes 23 de marzo en Ávila; continuará el martes 24 en Burgos, con la participación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU); el miércoles 25 en Segovia y Valladolid; el jueves 26 en León, Salamanca y Soria; el viernes 27 en Palencia, nuevamente en Soria y también en El Bierzo; y concluirá el martes 31 de marzo en Zamora.

La sangre y sus componentes son imprescindibles para las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos oncohematológicos, los trasplantes, la atención a pacientes crónicos y situaciones de urgencia, entre otras actuaciones sanitarias.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación destaca que donar sangre es un gesto solidario que puede realizarse de forma periódica: hasta seis veces al año en el caso de los hombres y cuatro en el caso de las mujeres y que resulta fundamental mantener un flujo constante de 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales de la Comunidad.

Para qué se utiliza

El consumo de sangr es muy variable. En una intervención quirúrgica se pueden utilizar como mínimo 2 unidades de sangre, pero para un trasplante de hígado, por ejemplo, serán necesarias las donaciones que realicen cuarenta personas en una sola jornada. Los hospitales no pueden quedarse sin sangre disponible para la actividad diaria y las intervenciones urgentes no programadas. También se necesita el plasma para fabrica medicamentos.

La corta duración de los componentes sanguíneos obliga a obtener un número de donaciones cada día. La sangre tiene una vida muy corta: los hematíes se conservan a 4º C durante 42 días; el plasma hay que congelarlo a —30º C y dura hasta 2 años; y las plaquetas se mantienen a temperatura ambiente, 22º C, en constante agitación y solo duran 7 días.

El Chemcyl moviliza a todas las provincias de Castilla y León para no quedarse sin reservas de sangre esta Semana Santa