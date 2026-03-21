Edificios emblemáticos de León: la casa Costillas

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

El 4 de febrero de 1927. Segundo Costillas solicitó licencia para construir un edificio en un solar de su propiedad en el número 3 de la Avda. del Padre Isla c/v a una entonces, Calle Particular (hoy Héroes Leoneses), con arreglo a los planos elaborados en diciembre de 1926 por Isidoro Sainz-Ezquerra, a la sazón arquitecto municipal.

Sainz-Ezquerra proyectó una Casa con estructura mixta (en doble y triple crujía) de muros de carga perimetrales y pilares y vigas de hierro en el interior de los locales. Un sótano parcial para almacén que también dispuso en planta baja con un patio cubierto al fondo, hoy también comercial, junto al portal por Padre Isla, con su escalera para subir a dos buenas viviendas, la principal para el promotor, distribuida por recibidor y largo pasillo con gabinete en la esquina, despacho, comedor y las principales alcobas a las calles; la cocina, los aseos y la imprescindible galería al entonces soleado patio. Dispuso las fachadas completamente revocadas y fajeadas con la clásica ordenación tripartita. Basamento con sencilla portada lateral y los regulares huecos de los locales. En el orden principal, proyectó un cuerpo volado sobre la portada a modo de mirador prismático con pilastras compuestas, seguido por balcones clasicistas enmarcados con losa y balaustres de obra, dinteles decorados y consolas sosteniendo un frontón triangular. Y en la esquina en rotonda, un mirador cilíndrico.

Con las obras en curso, en octubre de 1928, Costillas solicitó otro permiso para ampliar el mirador de la rotonda al segundo piso, elevando la altura del mismo, para sustituir los proyectados huecos abuzonados por balcones abalaustrados y enmarcados entre atractivos medallones con bandas y guirnaldas de origen vienés enlazados por imposta lisa bajo un destacado cornisamento con modillones bajo una balaustrada pautada por pedestales que trata de ocultar la cubierta y flanquea la esbelta cúpula semiesférica forrada de pizarra que enfatiza la esquina...

Avda. del Padre Isla, nº3 .Ovidio Prieto, 2024

En su innato y perpetuo eclecticismo, Sainz Ezquerra viraba aquí hacia la Secessión Vienesa, presente en esos esplendidos medallones y en las magníficas ménsulas de los balcones bajos, hoy destrozadas por un pretencioso escaparatismo, tan lamentable como el último repinte, incapaz de entender nada y confundir el ordenado y delicado lenguaje clasicista dispuesto por el arquitecto. ¡Deplorable!