Semana Santa sin interés

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto (Valencia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Cofradía de la Purísima Sangre se manifestara nuevamente en contra de que las mujeres procesionen.

Así lo ha anunciado el Gobierno en un comunicado conjunto del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Industria y Turismo, que es el que otorga el reconocimiento a través de su Secretaría de Estado, y que ha decidido incoar un expediente para revocar la declaración que se concedió en 2004.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, organizadora de la Semana Santa en el municipio, volvió a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la localidad, tras la votación de parte de los 1.700 cofrades este fin de semana. 267 de ellos se pronunciaron expresamente en contra de la inclusión de las mujeres en las manifestaciones religiosas.

El ministerio señala que el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla «pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa» de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, ya que «excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres", teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente.

Además, subraya que la orden ministerial que regula la declaración contempla que este reconocimiento pueda ser retirado cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

Y remarca que el Gobierno de España está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que «siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer». El Gobierno valora «actuar contra cualquier discriminación a la mujer y para garantizar la igualdad efectiva en el acceso y la participación en las entidades abiertas al público, tal y como indica la ley». Indica que el Instituto de las Mujeres (IM) ha recibido varias quejas por discriminación por parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, en las que «se pone de manifiesto una posible conducta discriminatoria» al rechazar las solicitudes de ingreso de las mujeres en esta entidad. De ahí que este organismo autónomo adscrito a Igualdad, haya dado traslado de ellas tanto al Ayuntamiento como a la cofradía.