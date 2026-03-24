Francisco Jorquera, especialista en Digestivo de León: «La muerte es la peor de las desigualdades»

«Las plagas del siglo XXI no son el sida, el ébola, la covid o la tuberculosis. Hay tres plagas que causan la mayor parte de las muertes evitables y casi la mitad de los cánceres de mayor impacto en todo el mundo: el tabaco, el alcohol y la obesidad». El jefe de Digestivo del Hospital de León, Francisco Jorquera, asegura que las personas que viven en entornos socioeconómicos más desfavorables viven menos y con peor calidad de vida porque tienen mayores tasas de obesidad, menos instalaciones deportivas en sus barrios y más restaurantes de comida basura alrededor de los colegios.

Así lo evidencia un estudio realizado en 128 barrios de Madrid. «Una persona del barrio de Salamanca, una de las zonas más ricas de España, tiene una esperanza de vida de 83,5 años, casi cuatro años más que un vecino de Puente Vallecas, un distrito obrero». El estudio demuestra que la ciudad con más renta por habitante de España, Pozuelo de Alarcón, en Madrid, tiene una esperanza de vida de casi 86 años, más de seis años que La Línea de la Concepción en Cádiz, una de las localidades más pobres de España.

Esta evidencia científica lleva a Jorquera a defender que «la muerte no es una democracia que iguala a las personas. La muerte es, muy al contrario, la peor de las desigualdades. Es difícil tomar determinadas decisiones saludables en entornos y códigos postales no saludables».

«Una dieta rica en grasas y azúcares en los primeros años de vida puede provocar cambios en la forma en que el cerebro regula la alimentación"

1,6 millones de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, las cardiopatías o el ictus, están asociadas al sobrepeso y la obesidad. «Apenas el 7% de los países dispone de sistemas de salud capaces de atender adecuadamente a este problema», alerta Jorquera, que destaca que la obesidad «está fuertemente» condicionada por factores ambientales y sociales «como por ejemplo, el acceso a alimentos de calidad y las oportunidades para realizar actividad física».

Para una vida saludable y una longevidad estable hay que controlar el índice de masa corporal (IMC), que es la relación entra la talla y el peso; el consumo de alcohol, el tabaco y el grado de actividad física. «La comparación de los mejores con la peor puntuación de estilo de vida se asoció con aproximadamente nueve años adicionales sin enfermedades crónicas. Una ventaja de un punto en la puntuación de estilo de vida saludable se asoció con un aumento de casi 1 año en los años pasados».

Alimentación

Otro estudio centrado en la alimentación, publicado en Narute Medicine, que evalúa 105.000 personas, encuentra un 86% más de posibilidades de envejecimiento saludable a los 70 años y más del doble de probabilidad de salud óptima a los 75 años, en comparación con diertas menos saludables, llegar a los 70 años sin enfermedades crónica y con buena función física y cognitiva. «Para ello, la alimentación que lo consigue debe tener altos niveles de frutas, verduras, granos enteros, grasas saludables, legumbres y frutos secos y bajo consumo de alimentos ultraprocesados y carnes rojas». Jorquera asegura que, aunque la dieta fue un factor clave, los investigadores recalcaron que el envejecimiento saludable es multifactorial, «incluyendo estilo de vida, actividad física, estado socioeconómico y otros factores».

La OMS fijó en 2025 seis metas nutricionales globales. La cuarta apunta directamente a reducir la prevalencia de la obesidad en menores de cinco años al menos un 5%. La quinta meta es aumentar al 60% la lactancia materna exclusiva durante los seis meses, lo que contribuye de manera indirecta a prevenir la obesidad infantil. «España está a la cabeza de la obesidad infantil en la UE, junto a Grecia. Esto es muy importante porque una dieta rica en grasas y azúcares durante los primeros años de vida puede provocar cambios duraderos en la forma en que el cerebro regula la alimentación, incluso cuando se suspenda la dieta poco saludable y se normaliza el peso corporal, algo que se ha investigado en el APC Microbiome, Instituto de Investigación referente de la University Collage Cork (UCC), en Irlanda».