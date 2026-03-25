Una onda expansiva de 'dulce' solidaridad de Mallorca a León y de León a Gaza

Álvaro Lobato, con su traje de apicultor delante de algunas de sus colmenas.DL

Felechares de la Valdería es un pueblo bastante vivo y colaborativo. Cuando el pasado verano, el incendio de Castrocalbón, que venía desde la provincia de Zamora, asedió sus tierras y viviendas los vecinos lograron parar las llamas y salvar las casas «de chiripa», porque se negaron a evacuar el pueblo. Un vecino logró salvar todas las ovejas, pero no le quedaba ni un metro de hierba para alimentarlas y tampoco forraje porque se le quemó la nave. En medio del desastre surgió la solidaridad. Por los caminos de las redes se movió el SOS y desde Mallorca llegó un convoy de vehículos cargado de alimento y paja para el ganado. Álvaro Lobato, un joven apicultor, fue uno de los guías de la asociación Inca Mallorca para hacer llegar la donación a ganaderos de otros pueblos.

Las abejas de este apicultor leonés, las pocas que le quedaban, porque perdió 430 de sus 570 colmenas, no comían forraje ni necesitaban paja. «Comose me dio bien la campaña de primavera tenía miel y me propusieron comprar existencias para vender en Mallorca, a ‘precio de Mallorca’», explica el joven. Los 200 kilos que salieron de Felechares de la Valdería ya estaban vendidos «antes de llegar a Madrid», explica Antonia Triguero Salamanca, presidenta de Inca Mallorca Solidaria.

La oenegé ofreció hacer lo mismo a otros apicultores, aunque algunos no disponían de existencias o las que tenían ya las habían comprometido con sus clientes, pero en total vendieron 500 kilos de miel de León al doble de precio para ayudar a los apicultores. «Llevamos unos 7.000 kilos de forraje en seis furgonetas y una chica de la zona nos puso en contacto con Álvaro», explica. La gente se asombraba cuando entraban con las furgos con el logo de Inca Mallorca para entregar la mercancía. «¡¿Venís de Mallorca para traernos forraje?!», exclamaban.

A través de la Unión Apícola Leonesa se lanzaban otras llamadas de auxilio. Hubo gente y pueblos que ofrecieron sus fincas a los productores para reubicar sus colmenas. Álvaro las tiene ahora repartidas por Morla, Tabuyo, Nogarejas, Tabuyuelo y Felechas. El fuego eliminó el alimento para las abejas por años.

El apicultor se sintió tan agradecido que quiso colaborar con algún proyecto de la Inca Mallorca Solidaria. Y ahí encontró la horma de su zapato. O mejor dicho, una escuela en la periferia de Gaza que empezó a funcionar en septiembre y tiene más de 600 niños y niñas matriculados.

El leonés donó 40 kilos de la miel que le quedaba para engrosar los fondos con los que sostienen esta escuela y la dieta de sus escolares. «Cada tarrín lo vendieron a 10 euros y consiguieron reunir un total de 1.200 euros» para la misión. Fue de todo menos fácil porque debido al embargo israelí no podían enviar víveres directamente.

El almuerzo de cada escolar cuesta un 1 euro al día y 5 cuando lleva proteína, que suele ser dos veces a la semana. Al mes son 50 euros por cada niño o niña matriculado, ya que la escuela cierra el viernes, festivo en el islam.

El dinero fue a parar a la cuenta de un palestino que hizo acopio de alimentos con este donativo y otros que fueron llegando, el más cuantioso los 20.000 euros que ha entregado la periodista de Radio Televisión Española, Almudena Ariza, por el crowfounding de su podcast 'Vivir o morir en Gaza' dedicado a la crisis Palestina. Con esta ayuda, las escuelas, montadas bajo carpas, contarán con pupitres y asientos, en lugar de atender las clases sentados en el suelo.

La escuela es pública y está avalada por el Ministerio de Educación de Gaza, lo que quiere decir que el alumnado no tiene que pagar por la educación ni por la comida. Por las tardes, las madres acuden también a clase, con talleres de educación para la salud y otras materias.

Con la aportación económica del Consejo General de Colegios de Trabajo Social, la oenegé construyó un horno para elaborar el pan. «Es muy importante para la gente que va al norte porque el pan es parte fundamental de la dieta», explica la presidenta de Inca Mallorca Solidaria. Las mujeres acuden desde distintos campamentos de refugiados para hornear el pan o, cuando pueden, algún dulce.

La oenegé, ubicada en la localidad mallorquina de Inca, tiene una amplia experiencia en emergencias -dana de Valencia, crisis de refugiados de Ucrania, terremoto de Marruecos y Gaza- y tiene un proyecto fijo en Senegal con escuela, maternidad y cooperativas. En Mallorca el grupo de mujeres jubiladas Punt amb vida abrieron una tienda solidaria para vender sus prendas de punto. También ayudan a Cáritas con el comedor social. La transparencia le han granjeado apoyos tan importantes como el de Almudena Ariza o la Fundación Gomaespuma.

Álvaro todavía pasa momentos de ansiedad por lo que sufrieron en la comarca con el incendio, «se nos negó el socorro con un frente directo», y por el futuro de su negocio. «A veces estoy deshecho y agobiado porque no me llegan los días para las tareas, pero miro las fotos de la escuela, veo a los niños y me reconforta muchísimo. La paz interior no tiene precio», comenta emocionado. La conexión con Inca Mallorca Solidaria fue la onda expansiva de la solidaridad local y desde León, la miel de Felechares, ha dibujado una onda más amplia que alivia el dolor del fuego y la guerra con la ternura de los pueblos.

Dicen que el bien también conspira y cuando lo hace produce una onda expansiva como la solidaridad que ha unido a Mallorca con León por el fuego y a León con Gaza por la guerra. Dolor con dolor endulzado con miel, de la buena.