Un paseo por el cielo desde el Parque Tierras Leonesas

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La Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) prosigue con sus actividades divulgativas por los barrios de León con 'Un paseo por el cielo' la tarde-noche de este sábado en el parque de las Tierras Leonesas.

A partir de las 19.00 horas, en este espacio ubicado en La Palomera, y hasta las 22.00 horas se ofrece esta actividad para todos los públicos y de acceso gratuito, como parte del programa conmemorativo del 40º aniversario de la ALA. No es necesario ningún conocimiento previo de astronomía. Su objetivo es acercar el universo al público para disfrutarlo tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios. Se podrán ver las constelaciones y se explicarán mitos, leyendas y datos científicos para conocer el cielo. Se pasarán revista a las constelaciones circumpolares (Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo, Draco), a las zodiacales visibles y a las más notables que sean visibles el día de la observación según el momento del año (Orión, Géminis, Tauro, Auriga, Leo, Can Mayor, Can Menor, Lepus, Pleyades...). A través de instrumental óptico observan la luna y los planetas presentes en el momento (Venus, Júpiter, Marte, Saturno) y objetos de cielo profundo (cúmulos, galaxias, nebulosas, estrellas dobles…).