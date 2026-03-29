Las herederas de las Janas, en Armunia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuenta la leyenda que en Armunia había una fuente —se la ha comido el parque tecnológico— donde habitaban las Janas. Diosas romanas guardianas de las aguas más puras. A partir de este mito se desarrolla esta tarde en la Casa de Cultura de la localidad una jornada de homenaje a las mujeres armuniegas.

‘Las herederas de las Janas’, una combinación de palabra, música y danza, se presenta a partir de las 18.00 horas con la participación de la periodista Ana Gaitero, con la poesía en movimiento de Isabel Álvarez van der Feltz, con la participación del Coro San Roque de Armunia.

El homenaje organizado por la Junta Vecinal de Armunia continuará con la actuación de la coral San Roque, que dirige María José Flecha, que ofrece un repertorio canciones tradicionales. Para finalizar, el grupo Telón y Temple levanta el telón con los personajes femeninos más pintorescos.