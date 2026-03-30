León se consolida como centro de formación en cirugía vascular puntera

Un momento del curso con el alumnado trabajando en modelos animales.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vigésimo cuarto curso de Cirugía Vascular y Endovascular en modelos animales, organizado por la la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (Seacve), consolida a León como referente nacional en esta formación.

Los participantes trabajaron en instalaciones de simulación clínica de última generación, bajo la supervisión de especialistas de diferentes servicios de Cirugía Vascular de España.

Asimismo, se emplearon prótesis de última generación para la corrección de la enfermedad aneurismática, responsable de graves complicaciones clínicas.

El curso se desarrolló en una doble localización: en las nuevas salas del centro de simulación del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y en el Hospital Veterinario de la Universidad de León.

El programa incluyó también prácticas fundamentales como la realización de suturas anastomóticas, esenciales en cirugía abierta, y la implantación de tornillos de fijación de endoprótesis.

Durante la tarde del jueves 26, ya en el Hospital Veterinario, se llevaron a cabo prácticas en modelo animal, entre ellas procedimientos dirigidos a la corrección de la enfermedad arteriosclerosa carotídea, asociada a un elevado número de ictus. Igualmente, se abordó la patología aórtica abdominal, responsable de claudicación en miembros inferiores, isquemia grave de extremidades y aneurismas de aorta abdominal, considerados entre las principales causas de muerte súbita.

Otro momento del curso en la ULE.DL

En la jornada del viernes 27 se desarrollaron nuevas prácticas endovasculares en modelo animal, en las que los cursillistas implantaron dispositivos de endoprótesis para el tratamiento de aneurismas bajo control radiológico, reproduciendo condiciones similares a las de la práctica clínica real.

El programa se completó con una mesa dedicada al tratamiento endovascular de la enfermedad arteriosclerosa periférica mediante sistemas de tromboaspiración y embolización, así como con una última sesión de cirugía abierta centrada en el explante de endoprótesis aórticas infectadas y la exposición de troncos viscerales.

La sala con todo el equipamiento preparado.DL

Asimismo, fue clave la colaboración de diversas casas comerciales, que aportaron dispositivos innovadores y apoyo económico, haciendo posible el desarrollo de esta formación avanzada.

La organización del curso se sustentó en la colaboración entre el Servicio de Cirugía Vascular del Caule, el Hospital Veterinario y las firmas comerciales, junto con la participación del profesorado, configurando un modelo de cooperación que garantiza la excelencia formativa.