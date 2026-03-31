Pago por los abusos sexuales en la Iglesia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (Avipiren) ha considerado este lunes que «suena bien la música» del nuevo protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito, pero también ha pedido que haya «una única vara de medir para todos los casos».

«En principio todo es muy reciente. La música suena bien. Entendemos que era algo necesario, la firma de este acuerdo, para dar amparo a mucha gente que se había quedado desangelada y con ganas ya de cerrar su capítulo», ha declarado a EFE el portavoz de Avipiren, Mikel Eziolaza

Otras organizaciones como Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri ), ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), AVA (Asociación de víctimas de Navarra) y LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia) también ha expresado su «firme respaldo y satisfacción» ante la firma del protocolo que pone en marcha el nuevo sistema de reconocimiento y reparación.

Consideran que, para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, este paso «dota de herramientas tangibles al histórico acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero, consolidando una vía de justicia para aquellos casos donde la vía judicial ya no es posible».

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito.

La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial entrará en funcionamiento el 15 de abril. Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (Priva) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto.

Cinco meses y medio

El protocolo firmado fija un plazo máximo para la resolución de las solicitudes de compensación de las víctimas de abusos de cinco meses y medio (en el caso de haber acuerdo entre las partes) a siete meses y medio (en caso de tener que acabar imponiendo su criterio el Defensor del Pueblo ante la imposibilidad del acuerdo). No obstante, Ángel Gabilondo indicó que se trata de los plazos máximos que se darán en las distintas fases del expediente a todos los implicados y que nunca deberían agotarse, por lo que espera un tiempo medio de resolución muy inferior. Eziolaza ha señalado que se han matizado «algunos detalles». «Parece que va a haber esa comisión mixta en la que se van a poder incluso volver a valorar los casos» del Priva. «Pero bueno, a mí me surge también una pequeña duda, y es que hablan de que no hay baremos. Entonces, eso tiene bastante riesgo también de que no sea objetivo y que puede haber agravios comparativos», ha comentado.