La voz de las mujeres afganas que vuela de León a Madrid

«Vengo de un país donde es más común ver a hombres armados que a una niña yendo a la escuela». Manizha Yaqoobi, refugiada afgana en León, arrancó con estas palabras tan gráficas su intervención en la jornada «Mujeres que migran: historias que transforman», organizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Yaqoobi, que reside en España junto a su familia desde hace dos años, contó en primera persona las vivencias en el país tras la salida de la misión internacional, liderada por Estados Unidos, en agosto de 2021 en la mesa «Alzar la voz: ser mujer migrante hoy».

Desde entonces los ataques a los derechos humanos, particularmente de las mujeres, han ido en aumento hasta el punto de apartar a más de la mitad de la población de la enseñanza secundaria y dictar normas que aminoran la pena por maltratar a una mujer.

Manizha Yaqoobi relató que su infancia estuvo marcada por estas restricciones, incluso dentro de la etapa de ocupación occidental. «Durante gran parte de mi infancia, mi familia vivió en la India porque mi padre fue amenazado por los talibanes debido a su trabajo con gobiernos extranjeros», explicó.

En 2020 regresaron a Afganistán por la pandemia y sus sueños quedaron rotos. «En un solo día, los talibanes nos lo arrebataron todo: nuestra educación, nuestra libertad, nuestros sueños y la posibilidad de decidir nuestro propio futuro», añadió.

Entre la vuelta de los talibanes al poder y la huida, la familia Yaqoobi vivió un periodo muy difícil hasta que España aceptó su acogida y el programa de Protección Internacional de San Juan de Dios les abrió las puertas a una nueva vida.

«Empezar de nuevo no es fácil», admite. Manizha fue protagonista de una de las doce entregas de la serie Historias de Superación de Diario de León en 2025 y en Navidad escribió una carta en Diario de León para expresar su gratitud a España y a las personas y entidades que les han abierto los brazos en el exilio.

Ha aprendido español en un tiempo récord, algo que sorprendió a la ministra Elma Saiz, y se ha convertido en voz de las mujeres afganas. «Mi activismo nace de algo muy sencillo: Hoy tengo una voz que muchas mujeres en Afganistán no tienen» e intenta «usarla para recordar al mundo que millones y millones de niñas y mujeres siguen allí, luchando por derechos tan básicos como estudiar, trabajar o simplemente caminar libres por la calle», expresó en la mesa celebrada en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La ministra Elma Saiz con Manizha Yaqoobi.DL

Al mismo tiempo que estudia 2º de Bachillerato en el IES Juan del Enzina, teje sus sueños en León. «Quiero ser piloto en el futuro, porque para mí ser piloto significa el máximo nivel de libertad, y la posibilidad de demostrar que los sueños pueden sobrevivir a la guerra y también al exilio», afirmó. «Estoy construyendo mi vida paso a paso, con gratitud por las oportunidades que he recibido. Porque cuando un país te da una segunda oportunidad en la vida y te devuelve la libertad, lo más importante es darle un propósito. Y para mí, ese propósito es ser la voz de las mujeres afganas», agregó.

La imagen que guarda del 15 de agosto de 2021 es la ausencia total de mujeres en las calles de Kabul. «Ese día sentí muchas cosas: tristeza, rabia, pero también determinación, porque entendí algo muy importante. Lo que más temen los talibanes son las mujeres educadas: las mujeres que piensan, las que pueden trabajar, hablar y alzar la voz. Por eso intentan borrarlas», comentó.

Sin embargo, muchas siguieron enseñanzo e incluso han salido a las calles a protestar. De la «fuerza de las mujeres afganas» aprendió que «la opresión puede controlar muchas cosas, pero nunca puede destruir el hambre ni el deseo de libertad». Pero «cada chica afgana que logra estudiar en cualquier parte del mundo demuestra que el intento de los talibanes de borrar su futuro no tendrá éxito», añadió.

Vivir en España le ha dado la oportunidad de experimentar la libertad de hablar y dar voz a sus compatriotas. Y teje su sueño de ser piloto para decir algún día a las niñas afganas que «incluso cuando alguien intenta cerrar el cielo sobre ti, el cielo sigue estando ahí». Actualmente, Manizha Yaqoobi busca ayuda para sus estudios de piloto (https://gofund.me/575948f8c).

«Si logro alcanzar el sueño de ser piloto mostraré a las niñas afganas que el cielo sigue existiendo aunque lo quieran cerrar sobre ti"