Identificarse con el móvil

Publicado por Melchor Sáez-pardo León Creado: Actualizado:

Este Jueves Santo marca un hito en la digitalización de la Administración española. Desde mañana, cualquier ciudadano podrá utilizar el DNI digital en el teléfono móvil, mediante la aplicación móvil MiDNI, como medio válido de identificación legal «sin ningún tipo de restricción». Según recuerda el Ministerio del Interior, a partir de este jueves todas las entidades públicas y privadas «estarán obligadas a aceptar MiDNI» como forma de identificación del usuario —además, obviamente, del tradicional carné físico— tras haberse cumplido el periodo transitorio de doce meses fijado en el Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, para adoptar las medidas necesarias para el «buen funcionamiento» de la versión digital del documento nacional de identidad.

La Policía Nacional destaca que este nuevo formato permite acreditar la identidad presencialmente «con las máximas garantías de seguridad", lo que facilita a los ciudadanos realizar gestiones de lo más diverso como acreditar la identidad en trámites presenciales ante notarios, confirmar la mayoría de edad, registrarse en un hotel, alquilar un vehículo o retirar medicamentos en farmacias. Permite «establecer cualquier tipo de relación jurídica» y llevar a cabo trámites en centros docentes, formalizar seguros, comprar billetes nominativos, realizar transacciones comerciales o incluso la «recogida de paquetería» en oficinas de Correos y servicios de mensajería. Pero hay algunas excepciones. ¿Existen excepciones? La tarjeta física sigue siendo insustituible en varios escenarios. La principal limitación reside en los viajes internacionales: ni aeropuertos ni puestos fronterizos aceptan la versión móvil como documento de viaje válido, exigiendo siempre el soporte plástico o pasaporte. Además, la Junta Electoral Central ha acordado que, por el momento, el DNI digital no sirva para identificarse antes de votar.

La primera opción para registrarse consiste en realizar el registro a través de internet mediante la página web oficial https://www.midni.gob.es, una vía telemática diseñada para facilitar el proceso desde cualquier lugar. Como segunda alternativa, el Ministerio del Interior permite realizar este trámite de forma presencial a través de los Puntos de Actualización de Documentación (PAD), instalados en las comisarías de la Policía Nacional y en las unidades de documentación. La tercera vía extiende esta posibilidad a la administración local.