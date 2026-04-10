Quince librerias en el patio de la Diputación celebran el día del libro en 2025. F. Otero Perandones.Fernando Otero Perandones

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FERIA MULTISECTORIAL

Torre del Bierzo. La II Feria Multisectorial de Torre del Bierzo se inaugura a las 11.00 horas. Organizada por la Junta Vecinal en colaboración con el Ayuntamiento.

DÍA DEL LIBRO

El Museo Casa Botines Gaudí celebra este jueves el Día de San Jorge con diferentes acciones culturales dirigidas a todos los públicos.

Por otra parte, desde el Musac, con motivo de la celebración del Día de la Comunidad, el acceso al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León será libre y se ofrecen visitas guiadas a la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure a las 12.00, 18.00 y 19.00 horas.

A las propuestas de Casa Botines y del Musac, también existe la opción del Palacio de los Guzmanes donde, por el Día del Libro, un total de 19 librerías de la provincia ofrecerán sus colecciones con un 10% de descuento, algo que solo se ve ese día y en la Feria del Libro que se celebrará en el mes de mayo. La jornada se desarrollará entre las 11.00 y las 21.00 horas.

La Bañeza acogerá diversas propuestas abiertas al público. Se celebrará una lectura de Don Quijote de la Mancha. Asimismo, en horario de 11 a 13 horas, se desarrollarán actividades de manualidades infantiles, y a lo largo de la mañana tendrá lugar un encuentro con diferentes autores en la Plaza Obispo Alcolea. Astorga también será punto de encuentro para disfrutar de esta jornada. En varios municipios se podrá disfrutar de actividades dirigidas hacia todos los públicos, que contarán con un ambiente festivo y con un toque cultural.

MÚSICA

Jam Session en el Black Bourbon de 22:00 a 23:30. Entrada Gratuita con una consumición mínima obligatoria.