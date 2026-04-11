Edificio Roma, 20

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

León y mayo de 1938, plena Guerra Civil. Dionisio Fernández solicitó permiso municipal para construir una casa de alquiler de planta baja y tres pisos en el solar nº4 de los terrenos de Don Manuel Campo (hoy Avda. de Roma c/v a Cardenal Lorenzana) con arreglo a la Memoria y Planos suscritos por Ramón Cañas del Rio (por aquel entonces socio de Juan Torbado Franco), cuyas obras dirigió él mismo con Ángel Panero como aparejador. En agosto del mismo año, el propietario vuelve a pedir licencia para elevar otro piso a su casa en construcción. Cañas levantó la casa sobre cimientos en zanjas corridas y zapatas aisladas de hormigón, muros de carga de ladrillo macizo en cuatro crujías, soportes de hierro en el interior de los locales comerciales, y cubierta de armaduras de madera de chopo y teja árabe del país. Al fondo, en la última crujía, excavó un sótano para carboneras. En la planta baja situó la vivienda de la portera y los habituales «almacenes» abrazando un centrado portal con escalera de tres tramos y ascensor en su ojo para subir a los cuatro niveles finales con 12 viviendas (3 por planta), en la central siete habitaciones y en las laterales cinco, más cocina, baño y w.c. de servicio. Dispuso las fachadas entonando el ladrillo con el revoco. En el plano de alineación, ladrillo cara vista aparejado a tizón abriendo limpios y regulares vanos verticales entre cuerpos cerrados, escalonados y en voladizo con huecos seriados de finas carpinterías metálicas y persianas de madera enrollables entre maineles de obra, alternando con bandas opacas revocadas y rematadas en curva, como los contiguos balcones de antepechos ciegos y barandilla de doble tubo que confieren a la fachada cierta apariencia naval y acentúan ese dinamismo, ciertamente expresionista, siempre relacionado por la historiografía local con las vanguardias europeas del Movimiento Moderno… En 2019, Martín Negral Feo rehabilitó cuidadosamente el edificio para La Reconquista del Castillo S.L. (Grupo Tamsa), acomodando 10 nuevas viviendas, garajes y trasteros en una delicada actuación que preservó su emblemática y atractiva imagen, sin duda vinculada a nuestro difuso Racionalismo «heterodoxo» impulsado por la Ley Salmón promulgada por la República, poco antes del estallido de la Guerra, para mitigar el paro obrero y favorecer la construcción de viviendas de alquiler para las clases medias.