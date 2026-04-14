El mejor tiempo se alía con León para el eclipse

El eclipse total de Sol del 12 es un acontecimiento único que se vive cada cien años o más. En León no es visible desde 1905 así que nadie, desde la provincia, ha podido contemplar lo que sucede.

León se encuentra en esta ocasión en la franja de totalidad del primer eclipse de un trío que ha suscitado el interés científico por un periodo de tres años. La pregunta de desde dónde se verá mejor vuela en el aire desde el principio.

La respuesta es sencilla. Si ese día luce el sol y no hay nubes que estorben su presencia, el eclipse se podrá ver desde cualquier sitio. Un nube en el momento crítico (la totalidad dura un máximo de 1 minuto y 45 segundos en la capital leonesa) puede nublar el acontecimiento.

Cuando aún faltan 120 días para el 12 de agosto, las predicciones meteorológicas en León son óptimas. «León encabeza nuestro ranking de mejores spots para el eclipse de agosto 2026: 74% de cielo despejado y 1m 45s de totalidad, score 87/100», según publica la plataforma Snowy.

El buen tiempo previsto «supera a toda la costa cantábrica (50%)», añade. El máximo de totalidad se va a dar en Luarca, con 1 minuto y 50 segundos de duración total del eclipse.

La franja de totalidad cruza España de oeste a este a lo largo de un recorrido de 294 kilómetros. El tiempo de duración de la totalidad del eclipse disminuye a medida que avanza hacia el este mientras que aumenta el tiempo despejado.

Las estimaciones de esta plataforma se basan «en el análisis de modelos meteorológicos (principalmente datos del ECMWF a través de fuentes abiertas), combinados con climatología histórica de la zona», explica Jorge Carrera Díez.

«No es una previsión a corto plazo, sino una aproximación probabilística teniendo en cuenta cómo suele comportarse la atmósfera en esas fechas históricamente», aclara.

A medida que se llegue a la ventana de 2–3 semanas previas al eclipse, empezarán a incorporar predicción directa de modelos meteorológicos, «lo que permitirá ajustar mucho más el escenario real esperado», aclara el ingeniero informático y cofundador de Snowy junto a Daniel Benito Pascual.

La plataforma, desarrollada desde La Rioja, está centrada en estaciones meteorológicas. «Permite integrar datos de distintas redes visualizarlos en un mapa, compararlos en rankings y, en general, facilitar el análisis meteorológico tanto a nivel aficionado como más avanzado», explica Carrera.

Además de León capital, que figura como el primer sitio recomendado en el recorrido del eclipse, incluye estimaciones de Picos de Europa y Babia que pueden presentar diferencias relevantes dentro de la franja del eclipse, especialmente por el efecto del relieve en la nubosidad local. "El terreno juega un papel importante y tiene sentido comparar varios puntos dentro de la zona de totalidad y no quedarse únicamente con una ciudad concreta», explica.

El enclave puede ser especialmente interesante para los amantes de la fotografía, ya que no solo influye el tiempo, sino también el paisaje y la localización concreta desde la que se observe el eclipse. Por eso, el acontecimiento astronómico también se ha convertido en un reclamo turístico, pues se produce en torno a las noches mágicas de la lluvia de estrellas de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo.

Desde cualquiera de los 211 municipios de la provincia o de sus más de 1.200 pueblos y ciudades se puede disfrutar de un minuto y 45 segundos de noche en pleno día, que es lo que durará la totalidad del eclipse, por ejemplo, en la capital leonesa. En Acebedo, en cambio, la totalidad no llegará a un minuto.

Según el Instituto Geográfico Nacional, en este municipio de la montaña oriental la oscuridad se producirá entre las 20.27.26 y las 20.28.19, es decir, un minuto y 33 segundos.

En Picos de Europa, la totalidad se prolonga 1 minuto y 35 segundos con una elevación del Sol de 9,3º y en Babia 1 minuto y 38 segundos, con una elevación del Sol de 10.1º y una «totalidad excepcional» al contar con el sello Startlight.

Como el evento se produce al atardecer, el Instituto Geográfico Nacional señala que lo mejor será «observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste».

El Patronato Provincial de Turismo, en colaboración con las asociaciones de astronomía de la provincia, ha seleccionado una serie de lugares especiales para contemplar el eclipse, aunque mostrar preferencias tiene el riesgo de que se disparen los precios de los alojamientos, como ya ha ocurrido en determinados lugares de León. El próximo 28 de abril el Sol estará en una posición muy similar a la del 12 de agosto, que favorece un ensayo general. Se recomiendan comprobar ese día si desde el propio domicilio o barrio se puede observar el sol alrededor de las 20.30 horas. Si es visible desde ese punto, también se podrá ver el eclipse el 12 de agosto.

«Para los amantes de la fotografía no solo influye el tiempo, sino también el paisaje y el lugar desde el que se observe el eclipse»