Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez se encuentra de visita oficial en China y en su cuarta reunión en cuatro años con el presidente chino, Xi Jinping, constató que comparten la misma posición y el uso, incluso, del mismo lenguaje frente al orden internacional que pretende imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez y Xi analizaron la situación geopolítica internacional en un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo, donde se firmó un acuerdo que eleva al máximo el diálogo bilateral y equipara a España con países como Francia o Alemania en su relación con China.

También se suscribieron otra quincena de documentos, entre ellos varios que permitirán facilitar la exportación a China de algunos productos agroalimentarios españoles.

Durante su estancia, Sánchez no ha querido perderse uno de los restaurantes más emblemáticos del país: TRB Hutong, un prestigioso restaurante con estrella Michelin que fusiona la gastronomía francesa con ingredientes locales en un entorno histórico.

El local se asienta sobre un antiguo templo reconvertido en restaurante y tiene al español Lucas Garigliano como cocinero jefe.

Presidente y chef han mostrado en sus redes sociales su agradecimiento mutuo por la visita del presidente al templo gastronómico, que según el mandatario reúne "tradición, creatividad y autenticidad servidas plato a plato".

Como cabe esperar, el tenedor no está al alcance de la mayoría. El restaurante dispone de varios menús que van desde 112,70 euros sin maridaje.

Esta es la exclusiva carta que tienen disponible ahora mismo:

Menús Degustación (Precios por persona)

Premium Signature Menu

Solo Menú: 2.631 RMB → 327,20 €

Con Maridaje (3 copas): 3.537 RMB → 439,90 €

Con Maridaje (7 copas): 4.227 RMB → 525,69 €

Seasonal Menu

Solo Menú: 1.941 RMB → 241,41 €

Con Maridaje (3 copas): 2.732 RMB → 339,71 €

Con Maridaje (6 copas): 3.307 RMB → 411,26 €

Weekday Business Lunch (Almuerzo)

Menú Base: 906 RMB → 112,70 €

Menú con Maridaje: 1.812 RMB → 225,40 €

Suplementos (ya con el 15% incluido):

Extra Foie Gras: +147 RMB → 18,31 €

Extra Wagyu M9: +446 RMB → 55,48 €

Extra Quesos: +147 RMB → 18,31 €

Selección de Caviar (Amur Caviar): desde 184,19 € los 30 gramos.

Tradicionalmente, en restaurantes de alta gama como TRB, el 15% de cargo por servicio se aplica sobre el total de la factura final, por lo que estos precios ya incluyen ese importe.