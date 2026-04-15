Un orangután sin nombre

Publicado por Claudia Kittsteiner Madrid Creado: Actualizado:

El mundo de la conservación animal está de celebración: ha nacido en cautividad una nueva cría de orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), una de las especies más amenazadas del planeta. El pequeño llegó al mundo en el Zoo Aquarium de Madrid durante la madrugada del pasado 2 de abril, tras ocho meses y medio de gestación, lo habitual en esta especie, y según los expertos, evoluciona de forma favorable. Durante estas primeras semanas, su actividad se limita a comer y dormir, manteniéndose constantemente sujeto a su madre, Surya. Ella, que ya ha tenido tres crías anteriormente, está demostrando ser una «madraza» experimentada tal, celebra la cuidadora de orangutanes del zoológico, Maica Esponinosa. Su comportamiento maternal es ejemplar, dedicando toda su atención al cuidado y aseo del pequeño.

Como es tradición en el Zoo de Madrid, el nombre del recién nacido deberá empezar la misma inicial que la de su madre, la ‘s’. En los próximos días, el parque invitará al público a participar en la elección del nombre definitivo a través de sus canales oficiales. Junto a su madre, sus dos hermanos Sabah y Sinar, su padre Dahi y una curiosa pareja de gibones de manos largas —Sandra y Adam-, la familia completa un núcleo vital para la supervivencia de estos «hombres del bosque», significado literal del nombre de esta especie en malayo.

Durante este primer trimestre, el recién nacido vive aferrado al pelaje de su madre y no será hasta los tres o cinco meses cuando comience a probar sus primeras frutas y verduras, coincidiendo con la aparición de sus incisivos. El equipo de cuidadores ha observado que el pequeño ya muestra reflejos de agarre muy fuertes, algo que le permitirá desenvolverse con seguridad en su entorno natural desde una edad muy temprana.

Noticia esperanzadora

El nacimiento de este ejemplar es una noticia esperanzadora frente a una realidad cruda: el orangután de Borneo está clasificado como especie en Peligro Crítico por la UICN. Los bosques de donde es originaria la especie están desapareciendo a un ritmo de dos millones y medio de hectáreas al año. Con ello, la población de estos primates ha caído drásticamente en el último siglo —un 60% en los últimos 40— debido a la deforestación masiva para plantaciones de aceite de palma, la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies.