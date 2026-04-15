La juventud de León y Ecuador se enreda para liderar las comunidades

Los ecuatorianos Bryan Vinueza, Anthony Macías y Wendy Orosco comparten experiencias con la treintena de jóvenes de León que forman parte de la Red Solidaria de Jóvenes (RSJ9, un programa de la Fundación Entreculturas, de la Compañía de Jesús, que cumple 25 años.

Bryan tiene 33 años. Estudió psicología para adquirir herramientas que le permitieran ayudar a niños y niñas que, como él en su momento, encuentran en los Campamentos Ecuatorianos Fe y Alegría (Cefa) un movimiento juvenil de apoyo mutuo para convertirse en líderes de sus comunidades, con un voluntariado para abrir caminos que les aparte de la pobreza y la violencia, y les siente en la silla roja, símbolo de Entreculturas, para evitar el abandono escolar. «Entré en el movimiento juvenil con 12 años. Un amigo me invitó a almorzar con otros chicos los viernes y me encontré con una comunidad que organiza campamentos, cineforum, actitivades deportivas... el sentido comunitario que tiene trasciende. En el barrio te proponen células e individualismos y los grupos de jóvenes Cefa te ofrecen la oportunidad de ser líder de otros jóvenes y de formar en valores, a reflexionar sobre la justicia social, la paz o el cuidado de la casa común».

Solidaridad global

Todos los testimonios de los jóvenes hablan de participación ciudadana y solidaridad global. La Red Solidaria de Jóvenes (RSJ) se dirige a jóvenes de entre 12 y 18 años y en la actualidad está presente en nueve comunidades autónomas con una participación de 1.500 jóvenes y 300 personas educadoras.

Anthony tiene 24 años. Es de Puerto Rico. Estudió marketing digital y actualmente amplía sus estudios de Psicología «para ayudar». Conoció el movimiento Cefa cuando tenía 13 años. «En 2016 hubo un terremoto y mi madre se quedó sin trabajo, por lo que emigramos a Quito. Dejé a mi familia, el colegio y los amigos. Fuimos a vivir a una zona rural en Quito, donde había mucho machismo y pobreza. Entré en el colegio y con Cefa fue amor a primera vista, te enseñan a tener sentido crítico». Las distintas etapas del proyecto cambian con la vida para motivar a la juventud. «Ahora estoy con ellos en los colegios, nuestro trabajo es escucharlos, entenderlos y darles espacios de seguridad».

Durante tres días, bajo el lema Yo no soy fake y mediante talleres, juegos y gymkanas, el grupo de tres ecuatorianos y la treintena de jóvenes leoneses generarán competencias de pensamiento crítico frente a la desinformación, los discursos de odio y los retos globales, desde un enfoque de derechos humanos y ciudadanía global.

Wendy tiene 29 años. Es licenciada en Contabilidad y Auditoría y entró en el proceso de Cefa a los 13 años. «Yo no estudiaba en el centro educativo del Cefa, pero acompañaba a una amiga. Mis padres no querían que me vinculara porque no le veían futuro, querían que siguiera con mis clases de baile, por ejemplo. Cuando estaba en 3º de Bachillerato, el coordinador de pastoral me invitó a involucrarme con el Mifa (Movimiento Infantil Fe y Alegría) que estaba naciendo, porque dentro del programa hay distintas etapas; después fui asesora».

Una dura realidad social

La realidad de delincuencia, violencia, abandono del hogar y no sentirse escuchados por la familia llevan a muchos niños y niñas y adolescentes a buscar apoyo en un movimiento «que les cambia la visión del mundo y les incita a seguir estudiando».

En estos espacios seguidos, los jóvenes aprenden valores como la justicia social y ambiental, el derecho a la educación, la equidad de los géneros y la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, con la participación y el liderazgo.

Isabel González, con 15 años, y Natanlia Carnicer, de 15, son dos de los treinta alumnos voluntarios de la Red Fe y Alegría del Colegio Jesuitas de León. Se involucran en la organización de la carrera de Entreculturas y en talleres como ‘Real no fake’, una expresión que significa auténtico, verdadero, un proyecto que ha reunido a más de 130 jóvenes y 65 educadores de 9 países en el X Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes. «Este encuentro se alinea además con el proyecto de Educación para la Ciudadanía Global ‘Conectando realidades’ que financia la Junta de Castilla y León, y que pretende contribuir a la mejora de la convivencia intercultural en la comunidad mediante la creación de propuestas comunicativas lideradas por jóvenes que, desde un enfoque local-global, desafían las desigualdades».

Perú albergará en octubre un encuentro internacional con 21 países participantes que compartirán experiencias y pondrán en común los programas desarrollados.

Durante el encuentro en León los jóvenes ecuatorianos han participado en talleres con estudiantes de secundaria, fundamentalmente sobre pensamiento crítico, desinformación y activismo; intercambio cultural con espacios de diálogo sobre igualdad de género, medio ambiente y derechos humanos con el voluntariado de Entreculturas; incidencia política, con la reunión que está previsto que mantengan hoy con el alcalde, José Antonio Diez, y la concejala de Bienestar Social, Vera López.