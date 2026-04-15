El ILC acoge el jueves la conferencia ‘Proyecto Troposfera: Nubes y fenómenos atmosféricos’

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La Sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura acoge el jueves 16 de abril, a las 19.30 horas, la conferencia titulada ‘Proyecto Troposfera: Nubes y fenómenos atmosféricos’, que será impartida por el técnico en medio ambiente y educador ambiental Javier Martínez de Orueta.

La charla forma parte del ‘Proyecto Troposfera’, una iniciativa destinada a analizar las nubes de la provincia de León y del Principado de Asturias, para conocer los fenómenos atmosféricos de estas zonas y reconectar con la naturaleza.