Un paseo por las mejores nubes de León

¿Por qué tienen esa forma las nubes? ¿Qué diferencia hay entre el cielo de León y el de Asturias?

El técnico en medio ambiente y educador ambiental, Javier Martínez de Orueta explicó este jueves en la Sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura el Proyecto Troposfera, una iniciativa destinada a analizar las nubes de la provincia de León y del Principado de Asturias, para conocer los fenómenos atmosféricos de estas zonas y reconectar con la naturaleza.

«La cordillera entre Asturias y León es la que define las diferencias», explica Orueta. «Para Asturias es un cargador de humedad que se pierde al pasar a León.

El proyecto Troposfera estudiará las diferencias de las nubes, un trabajo que Orueta comenzó hace cuatro años y que tendrá un recorrido a largo plazo. Para completar el estudio de los fenómenos atmosféricos «y nubes caprichosas» analizará los secretos de la atmósfera con la participación ciudadana en actividades y salidas por distintas zonas de León para estudiar la historia, clasificación y características distintivas de las diversas tipologías de nubes, así como otros fenómenos atmosféricos relevantes. El proyecto combina la ciencia ciudadana con la investigación meteorológica y hacer partícipes de la investigación a las personas que participan en las distintas salidas que se organizan a través de la página Biodevas.org.

Rutas una vez al mes

Una vez al mes, un grupo de personas de distintos perfiles, pasearán por una ruta seleccionada de la provincia para mirar a las nubes. «A lo largo de 3 kilómetros observaremos las nubes que hay cada día, así como el paisaje que hace que las nubes adquieran distintas formas.

Javier Martínez de Orueta es un asociado de Biodevas, una asociación medioambiental a cuya página web se puede acceder para apuntarse a las distintas rutas programadas una vez al mes. Se ha formado como educador ambiental, divulgador meteorológico y técnico en medio ambiente. Ha publicado dos libros; Diario de un nefelibata y Nubarium.

El proyecto Troposfera es una iniciativa para analizar las nubes de la provincia de León y el Principado de Asturias, para conocer los fenómenos atmosféricos de estas zonas y reconectar con la naturaleza. «Las diferencias de los cielos entre ambas zonas y la influencia del relieve ejerce en la configuración de los cielos son el corazón de Troposfera». En la conferencia se mostraron imágenes de distintos cielos de León y Asturias y su interpretación.