Edificios emblemáticos de León: Fernández Ladreda, 50

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En octubre de 1989, Oscar García Luna firmó este edificio para PRODIPA S.L. en un solar de la Avda. Fernández Ladreda, cuyas obras llevó a cabo con José Luis Campos Abian como aparejador. Proyectó una estructura portante con pilares, vigas planas de hormigón y forjados cerámicos unidireccionales. Excavó un sótano para instalaciones comunes, aparcamientos y trasteros. La planta baja para un local comercial ocupando toda la parcela, la rampa del garaje a la derecha, y el portal con su escalera para bajar al sótano, y otra principal con el ascensor para subir a una primera planta de oficinas, a tres niveles con 3 buenos pisos y a una planta quinta con una espléndida vivienda triplex bajo una empinada cubierta. Dispuso la fachada a la calle en tres órdenes. En la base, el hueco del local junto a los accesos rodado y peatonal en un mismo umbral separado por un pilar forrado de ladrillo vidriado “tipo La Covadonga color cuero claro”, como el resto del plano de fachada en el orden principal que abre ventanas cuadradas y exhibe un singular, pero atractivo, cuerpo volado con elementos cerrados y terrazas adyacentes levemente curvadas y revestidas de placas GRC de cemento reforzado con fibra de vidrio, perfectamente moduladas y ajustadas a huecos y macizos. Los techos a la vista acabados con madera pino norte machihembrada. Como el alero que remata la composición bajo una prominente cubierta a 45º revestida de placas asfálticas clavadas con puntas de acero sobre la capa de compresión… A la vista de la Memoria del Proyecto, concluimos que Oscar G. Luna proyectó un inmueble rigurosamente racional en sus aspectos funcionales, estructurales y constructivos, pero envuelto en una sugestiva fachada, ajena a la ortodoxa regularidad funcionalista, cuya insólita traza proclama el carácter lúdico y la voluntad expresiva de este osado, pero atractivo, ejercicio compositivo que sitúa al edificio y a su autor más allá de los postulados de la modernidad instituida… ¡Puro postmodernismo arquitectónico!