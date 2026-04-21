Llueven meteoritos

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Se llaman Líridas y es una lluvia de meteoros visible desde el hemisferio norte (también desde el sur pero a un menor ritmo) entre el 16 y el 25 de abril. Las líridas tienen una tasa media de actividad de 20 meteoros por hora, y una velocidad de 49 kilómetros por segundo durante varios días. A pesar de ser una lluvia de meteoros discreta, algunos años la tasa de actividad se incrementa a más de 100 meteoros por hora, pero es difícil predecir en que año se producirán estos «estallidos».

La máxima actividad de esta lluvia tendrá lugar alrededor de las 21.40 horas de tiempo oficial peninsular este miércoles 22 de abril, por lo que la observación será más propicia en la primera mitad de la noche. La Luna se encontrará cerca del cuarto creciente, que será el día 24, aunque estará en el lado opuesto del cielo que el radiante. Así lo aconseja el Instituto Geográfico Nacional en su página web, que sitúa las Líridas por encima del horizonte desde una hora después del anochecer hasta el amanecer cuando laa Luna se encontrará cerca del cuarto creciente, que será el día 24, aunque estará en el lado opuesto del cielo.

Dónde verlas

El Instituto Geográfico Nacional aconseja observar estos meteoritos en cualquiera con tal de que proporcione un cielo oscuro. «Es preferible observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión. Aunque las Líridas parecen venir de la constelación de Lyra (de ahí su nombre), se pueden ver en cualquier parte del cielo. Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente. Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad», aconsejan desde la página web del instituto.

Los meteoros de las Líridas son fragmentos del cometa C/1861 G1 (Thatcher), un cometa de largo periodo que orbita alrededor del Sol una vez cada 415 años. Como todos los años por estas fechas, la Tierra atraviesa un anillo poblado con fragmentos desprendidos del cometa Thatcher. Cuando uno de esos fragmentos (o meteoroides) entra en contacto con la atmósfera terrestre, se calcina por la fricción con el aire, creando así el resplandor luminoso que conocemos como meteoro o estrella fugaz.

Observación

Las Líridas se han observado durante los últimos 2600 años, los registros más antiguos se conservan en el libro chino de crónicas Zuo Zhuan y datan del año 687 a.C.

Las lluvias de meteoros parecen tener un único centro de origen, un punto del que parecen surgir todas las estrellas fugaces. Ese punto se denomina «radiante» y su localización se utiliza para nombrar a la lluvia de estrellas. Las Líridas tienen su radiante en la constelación de Lyra.