Segundo intento para ensayar el eclipse en León

El Sol estaba ayer en la misma posición que estará el 12 de agosto. Pero las nubes no lo dejaron ver y el ensayo previsto por la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) para probar la visibilidad desde diferentes puntos de León se suspendió.

El colectivo de aficionados a la astronomía intentará realizar estas pruebas este miércoles a las 20.30 horas si el sol se deja ver.

Un equipo de seis personas voluntarias se situará en una decena de puntos estratégicos de la ciudad para comprobar si la visibilidad del Sol, a la misma hora del eclipse total del 12 de agosto, es óptima. La ALA ha elegido como espacios más favorables para la contemplación del fenómeno el aparcamiento detrás de Económicas en el campus de Vegazana de la ULE y el entorno del centro comercial Espacio León; la explanada de la Junta de Castilla y León y la Avenida de Peregrinos; Cantamilanos; La Lastra; Puente Castro; explanada del cementerio y depósitos de agua de Villaquilambre y aparcamiento del campo de fútbol Reino de León.

La mala climatología frustró la contemplación del último eclispse total de Sol que se pudo ver en León, el 30 de agosto de 1905 en Cistierna, donde un nutrido grupo de investigadores de París y de Madrid se habían desplazado con los más modernos aparatos de la época para fotografiar el momento de cara a sus investigaciones de la corona solar.

La idea de hacer un ensayo el 28 de abril se debe a que la posición del Sol es muy similar a la del 12 de agosto. De hecho, la franja del 25 de abril al 4 de mayo son días favorables para hacer estas pruebas, porque la posición del astro rey, si no idéntica, va a ser muy similar de cara a comprobar si es visible desde los puntos que se elijan para contemplar el eclipse total.

El eclipse total de Sol de este 12 de agosto es una oportunidad para la ciencia y una experiencia ciudadana única, si no se malogra por las condiciones meteorológicas, como ha sucedido con el primer intento de ensayar las mejores posiciones en la ciudad de León. Científicos de la ESA hablan hoy en León sobre el evento en la Escuela de Ingenierías de la ULE.