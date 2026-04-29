Cuba se mueve con el Sol

El panel solar hace de techo a este triciclo eléctrico que se mueve con energía fotovoltaica.EFE/STR

Publicado por Agencias La Habana Creado: Actualizado:

Aumentar la autonomía de los triciclos eléctricos aprovechando la energía fotovoltaica es el objetivo de un joven emprendedor cubano que instala paneles solares en esos vehículos, una alternativa a los de gasolina, en medio de la grave crisis energética que vive la isla.

«La instalación que hacemos permite que el panel suministre energía constante y directa al motor del triciclo mientras está en movimiento, con ayuda de la batería. Una vez que se detiene el vehículo, la energía recibida por el panel, carga la batería», explica a EFE Yadán Pablo Espinosa, de 21 años.

El déficit crónico de combustible en el país se ha agudizado desde enero con el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Las gasolineras han dejado de comerciar combustibles, la industria está paralizada y en las avenidas de La Habana escasean los vehículos a motor.

La capital cubana ha estado dominada en los últimos meses por diferentes y creativos vehículos eléctricos como los triciclos, que ahora también llevan en sus techos paneles solares.

Este joven habanero comenzó la instalación de los módulos solares hace poco menos de un mes, junto a su padre, tres hermanos y un amigo, en Arroyo Naranjo, un municipio de la periferia de la capital cubana. Desde entonces han colocado más de una quincena de paneles con capacidad de entre 550 a 650 vatios.

Espinosa y su equipo ofrecen a los clientes el servicio completo de instalación con cada herramienta necesaria, además de elaborar ellos mismos los soportes de hierro que sostienen los paneles solares, convirtiéndolos en útiles cubiertas para los triciclos. El panel solar en el vehículo es «muy bueno, porque ayuda a la carga», cuenta Yoandis Castro, una clienta, mientras espera en el taller de Espinosa a que le instalen el panel en su triciclo. Esta habanera de 47 años narra que se dedica al transporte de mercancías para mercados y señala que piensa aumentar la flota de vehículos eléctricos para su negocio, a los cuales también pretende instalar paneles solares.

El mismo criterio sostiene Orlando Muñoz, de 62 años, quien se dedica al transporte de pasajeros en la concurrida esquina entre las avenidas de 100 y Boyeros de La Habana, y posee un triciclo eléctrico con panel solar.

Gracias a la energía solar, dice, su vehículo «tiene mayor rendimiento». «Me ayuda a que la batería no muera y dure más la carga mientras trabajo», explica a la Agencia Efe.