¿Qué ocurrió tal día como hoy, 30 de abril?

El líder del Partido Nazi alemán y canciller del Tercer Reich Adolf Hitler.

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Un 30 de abril de 1975, la liberación de Saigón por las fuerzas comunistas puso fin a la Guerra de Vietnam.

Hace trescientos años, el 30 de abril de 1726, la Real Academia Española presentó su Diccionario de Autoridades; en 1945 Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín junto a Eva Braun; y en 1993 el CERN liberó para el dominio público el código fuente de la 'World Wide Web' (www).

Día Internacional del Jazz.

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido (último miércoles abril).

1531.- El portugués Martín Alonso de Souza desembarca en el lugar donde más tarde se alzaría Río de Janeiro.

1726.- La Real Academia Española presenta, trece años después de su fundación, el tomo I del Diccionario de Autoridades.

1789.- George Washington jura como primer presidente de los Estados Unidos.

1803.- Napoleón Bonaparte vende la Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos.

1897.- El físico británico Joseph John Thompson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo.

1931.- Inaugurado el Aeropuerto Nacional de Madrid, hoy conocido como Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

1933.- El presidente peruano, Luis Sánchez Cerro, es asesinado en Lima.

1945.- Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín, junto a su esposa Eva Braun.

1965.- En EE.UU., la revista Life publica la primera fotografía de un feto dentro del seno materno, tomada desde un endoscopio por el fotógrafo sueco Lennart Nilsson.

1975.- La liberación de Saigón pone fin a la guerra de Vietnam, tras diez años de intervención estadounidense.

1977.- Las Madres de Mayo marchan por primera vez frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires.

1980.- Beatriz es coronada reina de Holanda tras la abdicación de su madre, la reina Juliana.

1982.- Se aprueba la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

1993.- Los directivos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) liberan el código fuente de la "World Wide Web" (www) para el dominio público.

.- La tenista serbia Mónica Seles es acuchillada en la espalda por un alemán seguidor de Steffi Graf durante un partido en Hamburgo.

1994.- El ministro del Interior español, Antoni Asunción, dimite por su responsabilidad política en la huida de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, acusado de diversos delitos.

2006.- La central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita, la más antigua de España, cesa definitivamente después de 38 años de funcionamiento.

2013.- Guillermo Alejandro de Orange jura su cargo y es investido rey de los Países Bajos.

.- La Operación Puerto, el mayor caso de dopaje juzgado en España, concluye con un año de prisión para el médico Eufemiano Fuentes y cuatro meses de cárcel para el preparador José Ignacio Labarta.

2019.- Akihito cede el trono de Japón a su hijo Naruhito.

.- El líder opositor venezolano Leopoldo López, en arresto domiciliario y con una condena de más de 13 años de prisión, es liberado por militares opositores y se refugia en la embajada de España en Caracas.

2025.- Dolors Montserrat es elegida en Valencia secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE).

NACIMIENTOS

1586.- Isabel Flores, Santa Rosa de Lima.

1883.- Indalecio Prieto, político español, que fue varias veces ministro en la II República.

1912.- Manuel Gutiérrez Mellado, militar, exvicepresidente del Gobierno español.

1932.- Miguel de la Quadra-Salcedo, reportero español.

1941.- Luis Antonio García Navarro, director de orquesta español.

1944.- Félix de Azúa, escritor español.

1946.- Carlos Gustavo, rey de Suecia.

1949.- Antonio Guterres, político portugués y secretario general de la ONU.

1953.- Joan Massagué, investigador español.

1956.- Lars von Trier, director de cine danés.

1980.- Leiva, músico y cantante español.

1988.- Ana de Armas, actriz cubano-española.

DEFUNCIONES

1883.- Eduardo Manet, pintor impresionista francés.

1945.- Adolf Hitler, estadista alemán, dirigente nazi e instaurador del III Reich.

1947.- Francisco Cambó, político catalanista, español.

1972.- Clara Campoamor, política española, defensora de los derechos de la mujer.

1989.- Sergio Leone, cineasta italiano.

2011.- Ernesto Sábato, escritor argentino.

2022.- Ricardo Alarcón, escritor, político y diplomático cubano.

2023.- Viacheslav Zaitsev, el Dior Rojo, el modisto más famoso de la historia de Rusia.