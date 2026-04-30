El Sol brilla en León como el día del eclipse: las mejores zonas para verlo

El cielo se despejó y mostró un Sol inmenso en distintos puntos de la ciudad. Justo a las 20.29 horas, la misma en la que se producirá el tan esperado eclipse total de Sol del 12 de agosto, el cielo de León mostró un astro brillante, perfectamente visible en distintos puntos de la ciudad. Aficionados de la Asociación de Astronomía de León se desplazaron por distintas zonas para comprobar y demostrar que no hará falta coger el coche para ser testigos de un acontecimiento astronómico único que no ocurría en León desde hace 120 años.

En la explanada de la Junta, Antonio Gómez grababa con el móvil un Sol inmenso visible desde la zona de apartamiento en dirección a la parte de atrás del parador de San Marcos, y por toda la Avenida de Peregrinos hacia el norte, hasta la residencia de personas mayores.

El Sol detrás de Antonio Gómez, en la comprobación en la explanada de la Junta y la Avenida de Peregrinos.Carmen Tapia

En Cantamilanos, en la calle Luceana, estaba Saúl Blanco, que disfrutó del Sol en una zona sin ningún obstáculo que impida contemplarlo durante un minuto y medio con la protección adecuada.

La nubes se despejan y dejan ver un Sol radiante en distintos puntos de León a las 20.29 horas, en la misma posición que el día 12 de agosto

Otros aficionados a la astronomía reportaron el mismo Sol en otros puntos de la ciudad como en la avenida de Antibióticos, el Palacio de Exposiciones por la parte de la Azucarera, detrás de la Universidad, en la zona de Leroy Merlin, cerca del cementerio de Villaquilambre... «Será un fenómeno que durará poco porque la Luna va a 2.000 kilómetros por hora, es como un reactor», destaca Antonio Gómez entusiasmado por las buenas vistas del Sol, las mismas condiciones que se repetirán de nuevo el 12 de agosto.