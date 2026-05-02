Edificios emblemáticos de León: República Argentina, 29

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

León, marzo de 1974. Isaura Martín-Granizo Casado obtiene licencia para construir este edificio en un solar de la Avda. República Argentina con buenas vistas a la Pícara Justina, según proyecto redactado por su hermano Miguel Martín-Granizo Casado, cuyas obras dirigió el mismo con Francisco Álvarez García como aparejador. Martín-Granizo proyectó el edificio con estructura de hormigón sobre un sótano para aparcamientos y servicios generales. La planta baja para locales comerciales y los accesos peatonal y rodado en un mismo espacio abierto: a la izquierda la puerta del garaje y la entrada de servicio; a la derecha el portal, con su puesto de vigilancia, ascensor principal, montacargas y escalera neutral conectando una entreplanta de oficinas, seis plantas y dos áticos retranqueados con 15 viviendas organizadas jerárquicamente en tres áreas funcionales: «de estar» orientada a la calle, «de dormir» hacia un soleado patio posterior y «de servicios» entre ambas. Dispuso el alzado a la calle revestido de un ladrillo tipo «Puig» en tonos pardos. Abajo, los locales y los accesos. Encima, la entreplanta con las ventanas de las oficinas bajo el gran bloque de viviendas en dos cuerpos verticales en voladizo, uno ancho y otro estrecho, donde machones curvos del mismo ladrillo aparejado a tizón, introducen dinamismo en la fachada al contraponer su verticalidad a bandas horizontales de piezas a soga entre vistosos sardineles conformando paños alternos con antepechos ciegos, amplios vanos de esquina y profundas terrazas… En línea con las estrategias compositivas de la arquitectura madrileña de los 70, Martín-Granizo nos ofrece una obra sobria y cuidadosamente diseñada, donde el ladrillo actúa como verdadero protagonista, mediador entre tradición y modernidad, al proponer un juego de claroscuros y texturas en volúmenes de imagen rotunda dirigida hacia la perfección formal para proclamar el confort, la representatividad y el prestigio urbano, tan apreciados en el desarrollismo tardío.