Papanoelada motera por las enfermedades raras de León

Todavía quedan ocho meses, pero las motos ya calientan motores para dar un nuevo impulso a la tradicional actividad navideña con la Papanoelada que recorre la ciudad con la participación de más de un millar de moteros en León y de otras provincias. Los moteros dan este año un nuevo impulso con la renovación de la junta directiva, que llega con un propósito continuista y reconocimiento a la labor realizada desde 2017 y con nuevas ideas para este año. «La Papanoelada dejó de salir por el Covid en 2020 y el año pasado por discrepancias con la policía y el Ayuntamiento», explica Rubén López, presidente de la renovada Asociación Papanoelada.

Una de las novedades introducidas este año ha sido elegir a la asociación destinataria de la recaudación de las actividades de este año con una votación popular entre una terna formada por Alefas, Asprona y Aderle a través del a página oficial de evento ‘papanoelada2026’ en Instagram, página en la que se pueden consultar todas las iniciativas que se pondrán en marcha en las próximas navidades. La que más votos consiguió fue Aderle (Asociación de Enfermedades Raras de León), que movilizó a todos sus socios y simpatizantes para conseguir ser los destinatarios de esta aportación económica solidaria.

«Necesitamos el dinero, así que movilizamos mucha gente para que nos votaran». La presidenta de Aderle, Camino Lorenzana, espera que este año los moteros logren reunir una cantidad suficiente de dinero para iniciar en León una investigación sobre enfermedades raras. «Ya estamos en contacto con el Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleon) para aprovechar las sinergias entre la Universidad y el Hospital de León e investigar las enfermedades raras. Nos da igual la que elijan, como asociación trabajamos para todos los pacientes». Camino espera que esta propuesta de Aderle fructifique con el impulso de la Facultad de Medicina, que ya ha anunciado que contará con una asignatura específica sobre enfermedades raras. «Si no se recauda suficiente dinero lo emplearemos para dar servicio a nuestros pacientes»

Nuevo impulso

Los nuevos miembros de la junta directiva que continúan ahora como Asociación Papanoelada está formada por Rubén López Álvarez, Jairo Herrero Orellano y Miguel Rodríguez Campos, que ya han empezado a movilizarse para alcanzar el objetivo y conseguir los máximos apoyos para el evento que se celebrará el 12 de diciembre. «El año pasado sorteamos una moto y logramos reunir 9.000 euros, esperamos que este año superemos esta cifra». Los moteros han solicitado al Ayuntamiento terminar el recorrido por las calles de León vestidos de ‘papanoeles’ en el Palacio de Exposiciones para celebrar una fiesta con chocolatada, sorteos, hinchables infantiles y actividades que movilicen a más personas. «Queremos que los niños y niñas sean los protagonistas. Tenemos muchas ideas que todavía no están cerradas, pero trabajamos con ilusión para dar un gran impulso a esta actividad solidaria».

«Si se reúne suficiente dinero lo destinaremos a investigación y en caso contrario a los pacientes a los que atiende Aderle»